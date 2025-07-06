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Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Порту
Франческо Фариоли
Франческо Фариоли
Порту
Италия
10 апреля 1989 (37)
Тренер
Статистика
Новости
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
«Челси» рассматривает пять тренеров
5 мая
1
Итальянский тренер отказал «Челси»
4 января
«Челси» рассмотрит вариант с назначением 36-летнего тренера
2 января
Виллиаш-Боаш назначил нового тренера в «Порту»
2025.07.06 14:20
Список тренеров, которых рассматривал ЦСКА помимо Челестини
2025.06.20 19:04
3
ЦСКА контактировал с пятью европейскими тренерами и выбрал фаворита
2025.06.14 13:39
2
Тен Хаг может вернуться в бывший клуб
2025.05.20 10:30
Фото
«Аякс» представил нового главного тренера – его взяли из «Ниццы»
2024.05.24 13:41
Фото
Итальянская газета назвала фаворита на пост тренера «Милана»
2024.04.27 12:44
Президент «Наполи» выбирает между тремя тренерами
2024.03.24 10:30
Топ-15 лучших тренеров этого сезона
2023.12.30 11:36
1
В Лиге 1 лидирует команда с 34-летним тренером
2023.10.22 10:02
Тренер «Ниццы» прокомментировал поведение Бека-Бека, которого спасли от суицида
2023.10.01 00:06
1
Главные новости
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
1
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
4
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