Тен Хаг может вернуться в бывший клуб

Эрик Тен Хаг стал одним из двух главных кандидатов на пост главного тренера «Аякса». 55-летний специалист находится без работы с октября 2024 года после увольнения из «Манчестер Юнайтед».

Другим претендентом на место в амстердамском клубе стал главный тренер «Гоу Эхед Иглс» Паул Симонис. Под руководством 40-летнего спецалиста клуб из Девентера в этом сезоне выиграл Кубок Нидерландов.

19 мая «Аякс» уволил с поста главного тренера 36-летнего итальянца Франческо Фариоли.