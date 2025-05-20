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Тен Хаг может вернуться в бывший клуб

Сегодня, 10:30

Эрик Тен Хаг стал одним из двух главных кандидатов на пост главного тренера «Аякса». 55-летний специалист находится без работы с октября 2024 года после увольнения из «Манчестер Юнайтед».

Другим претендентом на место в амстердамском клубе стал главный тренер «Гоу Эхед Иглс» Паул Симонис. Под руководством 40-летнего спецалиста клуб из Девентера в этом сезоне выиграл Кубок Нидерландов.

19 мая «Аякс» уволил с поста главного тренера 36-летнего итальянца Франческо Фариоли.

  • В этом сезоне амстердамский клуб занял 2-е место в Эредивизие. При этом у «Аякса» за 5 туров до финиша было преимущество в 9 очков над ПСВ.
  • Тен Хаг уже возглавлял «Аякс» в 2018–2022 годах.

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Источник: Voetbal International
Нидерланды. Эредивизие Аякс Гоу Эхед Иглс тен Хаг Эрик Фариоли Франческо
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