Тен Хаг может вернуться в бывший клуб

Эрик Тен Хаг стал одним из двух главных кандидатов на пост главного тренера «Аякса». 55-летний специалист находится без работы с октября 2024 года после увольнения из «Манчестер Юнайтед».
Другим претендентом на место в амстердамском клубе стал главный тренер «Гоу Эхед Иглс» Паул Симонис. Под руководством 40-летнего спецалиста клуб из Девентера в этом сезоне выиграл Кубок Нидерландов.
19 мая «Аякс» уволил с поста главного тренера 36-летнего итальянца Франческо Фариоли.
- В этом сезоне амстердамский клуб занял 2-е место в Эредивизие. При этом у «Аякса» за 5 туров до финиша было преимущество в 9 очков над ПСВ.
- Тен Хаг уже возглавлял «Аякс» в 2018–2022 годах.
Источник: Voetbal International