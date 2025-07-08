Промес просил отпустить его в страну, граничащую с Россией

Стали известны подробности сегодняшнего судебного заседания с участием Квинси Промеса.
- Экс-спартаковец добивался отмены меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Апелляционный суд Амстердама отклонил запрос Промеса, продлив срок его предварительного заключения.
- Причина – риск побега в другую страну.
- Рассмотрение его дела отложено до 2026 года.
Адвокат футболиста Джем Полат сообщил в суде, что Промес получил предложение о переходе в латвийский клуб.
Он просил освободить Квинси до вынесения итогового приговора, чтобы тот смог продолжать профессиональную карьеру и обеспечивать содержание своей семьи.
Адвокат заверил, что Промес «никогда бы не сбежал из-за своих детей», но суд не убедили эти аргументы.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
Источник: Sport24