Промес просил отпустить его в страну, граничащую с Россией

Стали известны подробности сегодняшнего судебного заседания с участием Квинси Промеса.

Экс-спартаковец добивался отмены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Апелляционный суд Амстердама отклонил запрос Промеса, продлив срок его предварительного заключения.

Причина – риск побега в другую страну.

Рассмотрение его дела отложено до 2026 года.

Адвокат футболиста Джем Полат сообщил в суде, что Промес получил предложение о переходе в латвийский клуб.

Он просил освободить Квинси до вынесения итогового приговора, чтобы тот смог продолжать профессиональную карьеру и обеспечивать содержание своей семьи.

Адвокат заверил, что Промес «никогда бы не сбежал из-за своих детей», но суд не убедили эти аргументы.