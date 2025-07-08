Апелляционный суд принял решение по Промесу

Попытка бывшего спартаковца Квинси Промеса выйти из тюрьмы провалилась.
Он добивался отмены меры пресечения в виде содержания под стражей до вынесения итогового приговора.
Сегодня апелляционный суд Амстердама отклонил запрос Промеса, продлив срок его предварительного заключения. Причина – риск побега в другую страну.
Рассмотрение его дела отложено до 2026 года.
«Особых личных обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость освобождения из-под стражи, не установлено», – заявил председательствующий судья Роб Хефферт.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
Источник: ТАСС