Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Промеса могут выпустить из тюрьмы

7 июля, 22:33
7

Бывший спартаковец Квинси Промес добивается отмены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во вторник, 8 июля, этот вопрос рассмотрит Апелляционный суд Амстердама.

«Завтрашнее досудебное слушание по делу Квинси Промеса касается только его заключения.

На заседании обсудят вопрос о том, будет ли продлено его предварительное заключение, то есть останется ли он под стражей или ему будет разрешено ожидать судебного разбирательства на свободе», – сообщила глава отдела коммуникаций и информации суда Анья Зандберген.

  • Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.

Еще по теме:
Абена – о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку» 4
Промес просил отпустить его в страну, граничащую с Россией 3
Апелляционный суд принял решение по Промесу 7
Источник: «Р-Спорт»
Нидерланды. Эредивизие Россия. Премьер-лига Спартак Нидерланды Промес Квинси
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1751919985
Свободу Антохе Промесу !!!...
Ответить
Странник 09
1751928610
Удачи тебе Квинси
Ответить
Mirak92
1751930523
А можно я детей наркотой потравлю, а меня отпустят?) гнить ему в гулаге
Ответить
Бомж Зины
1751947759
Он нужен зиниту, сейчас его выпустят и он рванет к питэрским
Ответить
Айболид
1751976558
Как откинется - сразу в тарасовку с чумаданами зелья .
Ответить
Главные новости
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Все новости
Все новости
Промес просил отпустить его в страну, граничащую с Россией
8 июля
3
Промеса могут выпустить из тюрьмы
7 июля
7
Промес взят под стражу в Нидерландах
21 июня
8
⚡️ Промесу грозит 20 лет тюрьмы
21 июня
36
Суд Амстердама сделал заявление об экстрадиции Промеса
20 июня
3
В Нидерландах заявили, что у Промеса уже нет шансов избежать 7-летнего срока
12 июня
1
Стала известна дальнейшая судьба Промеса
12 июня
8
Промеса вернули под стражу в Дубае
12 июня
11
ФотоУчастник матча Россия – Нидерланды на Евро-2008 возглавил «Аякс»
31 мая
1
Умер экс-тренер сборной Нидерландов, выигравший финал Евро-1988 у СССР
22 мая
Тен Хаг может вернуться в бывший клуб
20 мая
Чемпион Нидерландов отыграл 9 очков за 4 тура
18 мая
1
36-летний серебряный призер ЧМ-2018 оформил хет-трик за ПСВ
4 мая
Экс-спартаковец принес ПСВ победу в матче Эредивизие
25 апреля
3
Умер тренер, выигравший четыре трофея с «Реалом»
10 апреля
ТОП-10 лучших бомбардиров «Аякса» за всю историю
9 апреля
4
У футболиста ПСВ обнаружен туберкулез в активной форме
24 марта
«Фейеноорд» объявил о назначении ван Перси
23 февраля
Ван Перси возглавит клуб, вышедший в 1/8 финала Лиги чемпионов
21 февраля
1
ФотоКоманда ван Перси пропустила в Эредивизие, когда у соперника на поле было 12 игроков
2 февраля
4
Эредивизие. «Херенвен» ван Перси сенсационно победил лидирующий ПСВ (1:0)
2024.12.15 11:52
Промес прокомментировал уголовное преследование в отношении себя
2024.12.15 00:02
20
77-летний Адвокат вывел Кюрасао на Золотой кубок КОНКАКАФ
2024.11.20 18:28
2
Экс-игрок «Спартака» поучаствовал в матче легенд «Аякса» и «Реала»
2024.11.17 22:10
Фото«Аякс» меняет логотип – возвращается к эмблеме 1928 года
2024.11.17 12:01
1
Снейдер: «В 2010 году меня «ограбили», не дав «Золотой мяч»
2024.11.01 13:53
5
Умер 3-кратный победитель Кубка европейских чемпионов Нескенс
2024.10.07 18:51
ФотоУчастник Лиги чемпионов подписал 35-летнего Перишича
2024.09.18 16:04
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 