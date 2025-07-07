Промеса могут выпустить из тюрьмы

Бывший спартаковец Квинси Промес добивается отмены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во вторник, 8 июля, этот вопрос рассмотрит Апелляционный суд Амстердама.

«Завтрашнее досудебное слушание по делу Квинси Промеса касается только его заключения.

На заседании обсудят вопрос о том, будет ли продлено его предварительное заключение, то есть останется ли он под стражей или ему будет разрешено ожидать судебного разбирательства на свободе», – сообщила глава отдела коммуникаций и информации суда Анья Зандберген.