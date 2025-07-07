Промеса могут выпустить из тюрьмы

Бывший спартаковец Квинси Промес добивается отмены меры пресечения в виде содержания под стражей.
Во вторник, 8 июля, этот вопрос рассмотрит Апелляционный суд Амстердама.
«Завтрашнее досудебное слушание по делу Квинси Промеса касается только его заключения.
На заседании обсудят вопрос о том, будет ли продлено его предварительное заключение, то есть останется ли он под стражей или ему будет разрешено ожидать судебного разбирательства на свободе», – сообщила глава отдела коммуникаций и информации суда Анья Зандберген.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
Источник: «Р-Спорт»