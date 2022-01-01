Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Латвия. Высшая лига 2026 – расписание матчей

Латвия. Высшая лига 2026, 26 тур Таблица
Сегодня, 16:00
Даугавпилс
- : -
Тукумс
Не начался
9 августа, 16:00
Елгава
- : -
Ауда
Не начался
9 августа, 16:00
Супер Нова
- : -
Лиепая
Не начался
Реклама 18+
П1
3.1
Х
3.5
П2
2.12
СТАВКА
9 августа, 18:00
Рига
- : -
Огре Юнайтед
Не начался
10 августа, 19:30
РФШ
- : -
Гробиня
Не начался
Реклама 18+
П1
1.42
Х
4.5
П2
6.5
СТАВКА
Латвия. Высшая лига 2026, 27 тур Таблица
21 августа, 18:00
Ауда
- : -
Тукумс
Не начался
21 августа, 18:00
Лиепая
- : -
Гробиня
Не начался
22 августа, 15:00
Супер Нова
- : -
Даугавпилс
Не начался
22 августа, 17:00
Огре Юнайтед
- : -
Елгава
Не начался
23 августа, 19:00
РФШ
- : -
Рига
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 23 тур Таблица
25 августа, 19:00
Ауда
- : -
Лиепая
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 28 тур Таблица
28 августа, 19:00
Ауда
- : -
Супер Нова
Не начался
29 августа, 15:00
Гробиня
- : -
Даугавпилс
Не начался
29 августа, 17:00
Тукумс
- : -
Елгава
Не начался
30 августа, 15:00
Лиепая
- : -
Рига
Не начался
30 августа, 17:00
Огре Юнайтед
- : -
РФШ
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 29 тур Таблица
4 сентября, 18:00
Ауда
- : -
Гробиня
Не начался
5 сентября, 15:00
Тукумс
- : -
Огре Юнайтед
Не начался
5 сентября, 17:00
Елгава
- : -
Супер Нова
Не начался
6 сентября, 17:00
Рига
- : -
Даугавпилс
Не начался
7 сентября, 19:00
РФШ
- : -
Лиепая
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 30 тур Таблица
10 сентября, 19:00
Супер Нова
- : -
Тукумс
Не начался
11 сентября, 17:00
Огре Юнайтед
- : -
Лиепая
Не начался
11 сентября, 18:00
Рига
- : -
Ауда
Не начался
12 сентября, 14:00
Гробиня
- : -
Елгава
Не начался
13 сентября, 14:00
Даугавпилс
- : -
РФШ
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 24 тур Таблица
15 сентября, 19:00
Супер Нова
- : -
Рига
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 25 тур Таблица
16 сентября, 19:00
Ауда
- : -
Огре Юнайтед
Не начался
15 октября, 19:00
РФШ
- : -
Супер Нова
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 31 тур Таблица
19 сентября, 14:00
Лиепая
- : -
Даугавпилс
Не начался
19 сентября, 16:00
Елгава
- : -
Рига
Не начался
20 сентября, 14:00
Огре Юнайтед
- : -
Супер Нова
Не начался
20 сентября, 16:00
Тукумс
- : -
Гробиня
Не начался
20 сентября, 18:00
Ауда
- : -
РФШ
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 32 тур Таблица
10 октября, 14:00
Тукумс
- : -
Рига
Не начался
10 октября, 16:00
Супер Нова
- : -
Гробиня
Не начался
11 октября, 14:00
Огре Юнайтед
- : -
Даугавпилс
Не начался
11 октября, 16:00
РФШ
- : -
Елгава
Не начался
12 октября, 18:00
Лиепая
- : -
Ауда
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 33 тур Таблица
17 октября, 14:00
Гробиня
- : -
Огре Юнайтед
Не начался
18 октября, 16:00
Лиепая
- : -
Елгава
Не начался
18 октября, 16:00
Рига
- : -
Супер Нова
Не начался
19 октября, 18:00
Даугавпилс
- : -
Ауда
Не начался
19 октября, 19:00
РФШ
- : -
Тукумс
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 34 тур Таблица
23 октября, 18:00
Супер Нова
- : -
РФШ
Не начался
24 октября, 13:00
Тукумс
- : -
Лиепая
Не начался
24 октября, 15:00
Гробиня
- : -
Рига
Не начался
25 октября, 14:00
Огре Юнайтед
- : -
Ауда
Не начался
25 октября, 15:00
Елгава
- : -
Даугавпилс
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 35 тур Таблица
1 ноября, 14:00
Ауда
- : -
Елгава
Не начался
1 ноября, 14:00
Даугавпилс
- : -
Тукумс
Не начался
1 ноября, 14:00
Лиепая
- : -
Супер Нова
Не начался
1 ноября, 14:00
Огре Юнайтед
- : -
Рига
Не начался
1 ноября, 14:00
РФШ
- : -
Гробиня
Не начался
Латвия. Высшая лига 2026, 36 тур Таблица
8 ноября, 14:00
Гробиня
- : -
Лиепая
Не начался
8 ноября, 14:00
Елгава
- : -
Огре Юнайтед
Не начался
8 ноября, 14:00
Рига
- : -
РФШ
Не начался
8 ноября, 14:00
Супер Нова
- : -
Даугавпилс
Не начался
8 ноября, 14:00
Тукумс
- : -
Ауда
Не начался
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча