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Результаты матчей Латвия. Высшая лига 2026

Латвия. Высшая лига 2026, 25 тур Таблица
2 августа, 16:00
Тукумс
2 : 1
Лиепая
Завершен
2 августа, 18:00
Рига
4 : 0
Гробиня
Завершен
1 августа, 16:00
Даугавпилс
2 : 1
Елгава
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 24 тур Таблица
27 июля, 18:00
Тукумс
0 : 1
РФШ
Завершен
27 июля, 19:00
Гробиня
2 : 2
Огре Юнайтед
Завершен
26 июля, 18:30
Елгава
0 : 2
Лиепая
Завершен
26 июля, 19:00
Ауда
1 : 0
Даугавпилс
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 23 тур Таблица
20 июля, 18:00
Елгава
0 : 1
РФШ
Завершен
20 июля, 19:00
Супер Нова
2 : 0
Гробиня
Завершен
19 июля, 17:00
Огре Юнайтед
0 : 4
Даугавпилс
Завершен
18 июля, 19:00
Рига
3 : 1
Тукумс
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 22 тур Таблица
6 июля, 19:00
Супер Нова
1 : 2
Огре Юнайтед
Завершен
5 июля, 16:00
Гробиня
3 : 1
Тукумс
Завершен
4 июля, 18:00
РФШ
1 : 1
Ауда
Завершен
4 июля, 16:00
Даугавпилс
3 : 1
Лиепая
Завершен
3 июля, 19:00
Рига
3 : 0
Елгава
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 21 тур Таблица
1 июля, 18:00
Тукумс
1 : 2
Супер Нова
Завершен
30 июня, 18:00
РФШ
3 : 1
Даугавпилс
Завершен
30 июня, 19:00
Лиепая
4 : 0
Огре Юнайтед
Завершен
29 июня, 18:00
Ауда
0 : 2
Рига
Завершен
29 июня, 18:00
Елгава
2 : 0
Гробиня
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 20 тур Таблица
26 июня, 18:00
Огре Юнайтед
3 : 2
Тукумс
Завершен
26 июня, 19:00
Лиепая
0 : 2
РФШ
Завершен
25 июня, 20:00
Супер Нова
1 : 5
Елгава
Завершен
25 июня, 18:00
Даугавпилс
0 : 0
Рига
Завершен
25 июня, 17:00
Гробиня
0 : 0
Ауда
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 19 тур Таблица
22 июня, 18:00
РФШ
6 : 0
Огре Юнайтед
Завершен
21 июня, 18:00
Рига
4 : 0
Лиепая
Завершен
21 июня, 14:00
Супер Нова
0 : 2
Ауда
Завершен
21 июня, 16:00
Елгава
4 : 1
Тукумс
Завершен
20 июня, 16:00
Даугавпилс
1 : 0
Гробиня
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 18 тур Таблица
17 июня, 18:00
Тукумс
2 : 1
Ауда
Завершен
17 июня, 18:00
Елгава
0 : 2
Огре Юнайтед
Завершен
17 июня, 19:00
Рига
2 : 1
РФШ
Завершен
16 июня, 19:00
Гробиня
1 : 0
Лиепая
Завершен
16 июня, 18:00
Даугавпилс
0 : 0
Супер Нова
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 17 тур Таблица
13 июня, 18:00
Ауда
1 : 1
Елгава
Завершен
13 июня, 14:00
Огре Юнайтед
1 : 4
Рига
Завершен
13 июня, 16:00
Гробиня
1 : 3
РФШ
Завершен
12 июня, 19:00
Лиепая
2 : 1
Супер Нова
Завершен
12 июня, 18:00
Тукумс
1 : 1
Даугавпилс
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 16 тур Таблица
31 мая, 16:00
Елгава
1 : 1
Даугавпилс
Завершен
30 мая, 15:00
Лиепая
3 : 0
Тукумс
Завершен
30 мая, 17:00
Ауда
2 : 0
Огре Юнайтед
Завершен
29 мая, 20:00
Супер Нова
1 : 2
РФШ
Завершен
29 мая, 18:00
Рига
2 : 0
Гробиня
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 15 тур Таблица
26 мая, 19:00
Даугавпилс
0 : 1
Ауда
Завершен
26 мая, 18:00
Елгава
1 : 1
Лиепая
Завершен
25 мая, 18:00
Огре Юнайтед
1 : 1
Гробиня
Завершен
25 мая, 19:00
РФШ
3 : 1
Тукумс
Завершен
24 мая, 15:00
Рига
3 : 0
Супер Нова
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 14 тур Таблица
22 мая, 18:00
Ауда
3 : 1
Лиепая
Завершен
21 мая, 20:00
РФШ
4 : 0
Елгава
Завершен
21 мая, 18:00
Даугавпилс
3 : 1
Огре Юнайтед
Завершен
20 мая, 19:00
Гробиня
0 : 2
Супер Нова
Завершен
20 мая, 18:00
Тукумс
1 : 3
Рига
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 13 тур Таблица
17 мая, 17:00
Ауда
0 : 3
РФШ
Завершен
17 мая, 19:00
Лиепая
2 : 1
Даугавпилс
Завершен
16 мая, 16:00
Супер Нова
3 : 1
Огре Юнайтед
Завершен
16 мая, 19:00
Рига
2 : 2
Елгава
Завершен
15 мая, 18:00
Гробиня
3 : 3
Тукумс
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 12 тур Таблица
13 мая, 18:00
Даугавпилс
0 : 1
РФШ
Завершен
12 мая, 19:00
Рига
4 : 1
Ауда
Завершен
12 мая, 18:00
Лиепая
4 : 1
Огре Юнайтед
Завершен
11 мая, 20:00
Супер Нова
1 : 1
Тукумс
Завершен
11 мая, 18:00
Гробиня
0 : 0
Елгава
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 11 тур Таблица
8 мая, 19:00
РФШ
5 : 0
Лиепая
Завершен
8 мая, 17:30
Даугавпилс
1 : 3
Рига
Завершен
7 мая, 18:00
Тукумс
6 : 1
Огре Юнайтед
Завершен
7 мая, 20:00
Ауда
7 : 0
Гробиня
Завершен
6 мая, 18:00
Елгава
1 : 0
Супер Нова
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 10 тур Таблица
3 мая, 16:00
Рига
1 : 0
Лиепая
Завершен
2 мая, 15:00
Гробиня
1 : 1
Даугавпилс
Завершен
2 мая, 17:00
Огре Юнайтед
3 : 4
РФШ
Завершен
1 мая, 18:00
Супер Нова
1 : 2
Ауда
Завершен
1 мая, 16:00
Тукумс
5 : 0
Елгава
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 9 тур Таблица
28 апреля, 20:00
РФШ
3 : 3
Рига
Завершен
28 апреля, 18:00
Лиепая
1 : 1
Гробиня
Завершен
27 апреля, 19:00
Огре Юнайтед
0 : 1
Елгава
Завершен
27 апреля, 18:00
Даугавпилс
0 : 1
Супер Нова
Завершен
26 апреля, 14:00
Ауда
2 : 1
Тукумс
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 8 тур Таблица
23 апреля, 18:00
Супер Нова
1 : 2
Лиепая
Завершен
22 апреля, 19:00
Рига
4 : 0
Огре Юнайтед
Завершен
22 апреля, 18:00
Гробиня
0 : 1
РФШ
Завершен
21 апреля, 20:00
Елгава
2 : 3
Ауда
Завершен
21 апреля, 18:00
Тукумс
1 : 1
Даугавпилс
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 7 тур Таблица
18 апреля, 16:00
РФШ
2 : 0
Супер Нова
Завершен
18 апреля, 14:00
Гробиня
0 : 3
Рига
Завершен
17 апреля, 19:00
Огре Юнайтед
1 : 1
Ауда
Завершен
17 апреля, 17:30
Тукумс
2 : 2
Лиепая
Завершен
16 апреля, 18:00
Даугавпилс
1 : 0
Елгава
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 6 тур Таблица
14 апреля, 18:00
Супер Нова
1 : 4
Рига
Завершен
13 апреля, 18:30
Огре Юнайтед
1 : 1
Гробиня
Завершен
13 апреля, 17:30
Тукумс
1 : 2
РФШ
Завершен
12 апреля, 16:00
Лиепая
1 : 1
Елгава
Завершен
12 апреля, 14:00
Ауда
2 : 3
Даугавпилс
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 5 тур Таблица
9 апреля, 19:00
Рига
3 : 3
Тукумс
Завершен
9 апреля, 18:00
Гробиня
0 : 1
Супер Нова
Завершен
8 апреля, 19:00
Елгава
0 : 1
РФШ
Завершен
8 апреля, 18:00
Лиепая
1 : 2
Ауда
Завершен
7 апреля, 18:00
Даугавпилс
2 : 1
Огре Юнайтед
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 4 тур Таблица
5 апреля, 16:00
Тукумс
1 : 1
Гробиня
Завершен
4 апреля, 14:00
РФШ
0 : 1
Ауда
Завершен
4 апреля, 16:00
Елгава
0 : 8
Рига
Завершен
3 апреля, 14:00
Огре Юнайтед
1 : 2
Супер Нова
Завершен
3 апреля, 16:00
Даугавпилс
2 : 0
Лиепая
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 3 тур Таблица
22 марта, 15:00
Тукумс
1 : 2
Супер Нова
Завершен
21 марта, 19:00
Елгава
0 : 1
Гробиня
Завершен
21 марта, 17:00
РФШ
4 : 1
Даугавпилс
Завершен
20 марта, 20:00
Огре Юнайтед
0 : 1
Лиепая
Завершен
20 марта, 19:00
Ауда
1 : 2
Рига
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 2 тур Таблица
15 марта, 20:00
Огре Юнайтед
1 : 1
Тукумс
Завершен
15 марта, 17:00
Супер Нова
1 : 1
Елгава
Завершен
14 марта, 15:00
Гробиня
0 : 2
Ауда
Завершен
14 марта, 17:00
Рига
4 : 2
Даугавпилс
Завершен
13 марта, 19:00
Лиепая
0 : 1
РФШ
Завершен
Латвия. Высшая лига 2026, 1 тур Таблица
8 марта, 15:00
Елгава
2 : 1
Тукумс
Завершен
8 марта, 17:00
Ауда
2 : 1
Супер Нова
Завершен
7 марта, 17:00
Лиепая
2 : 1
Рига
Завершен
7 марта, 15:00
Даугавпилс
0 : 1
Гробиня
Завершен
6 марта, 19:00
РФШ
2 : 0
Огре Юнайтед
Завершен
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