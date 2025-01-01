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Супер Нова

Рига
Латвия. Высшая лига
Стадион:
Янис Скределис
Сайт:
http://supernova.lv/
Тренер:
Эрвинс Перконс
Результаты
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