Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица Латвия. Высшая лига 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
РФШ
2
Рига
3
Ауда
4
Даугавпилс
5
Лиепая
6
Супер Нова
7
Елгава
8
Гробиня
9
Тукумс
10
Огре Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
20
2
2
56
16
40
62
24
19
4
1
72
20
52
61
23
13
4
6
38
26
12
43
25
9
6
10
31
31
0
33
24
9
4
11
31
36
-5
31
23
8
3
12
25
35
-10
27
25
6
7
12
25
43
-18
25
25
4
9
12
17
41
-24
21
25
4
8
13
40
49
-9
20
24
3
5
16
23
61
-38
14
Команда
1
Рига
2
РФШ
3
Даугавпилс
4
Лиепая
5
Ауда
6
Тукумс
7
Елгава
8
Гробиня
9
Супер Нова
10
Огре Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
2
0
39
10
29
35
11
8
2
1
33
8
25
26
14
7
2
5
15
11
4
23
11
6
2
3
20
11
9
20
11
6
1
4
21
14
7
19
13
4
4
5
24
18
6
16
13
4
2
7
13
22
-9
14
13
2
5
6
11
19
-8
11
11
2
2
7
13
22
-9
8
11
1
4
6
12
22
-10
7
Команда
1
РФШ
2
Рига
3
Ауда
4
Супер Нова
5
Елгава
6
Лиепая
7
Гробиня
8
Даугавпилс
9
Огре Юнайтед
10
Тукумс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
12
0
1
23
8
15
36
11
8
2
1
33
10
23
26
12
7
3
2
17
12
5
24
12
6
1
5
12
13
-1
19
12
2
5
5
12
21
-9
11
13
3
2
8
11
25
-14
11
12
2
4
6
6
22
-16
10
11
2
4
5
16
20
-4
10
13
2
1
10
11
39
-28
7
12
0
4
8
16
31
-15
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
В Госдуме отреагировали на техническое поражение сборной Латвии за отказ играть с Беларусью
16 мая
22
УЕФА безжалостно наказал Латвию за отказ играть с Беларусью
15 мая
20
Промес просил отпустить его в страну, граничащую с Россией
2025.07.08 21:09
Лайзанс назвал виновных в гегемонии «Зенита»
2025.05.19 17:53
Умер участник Евро-2004, поигравший за «Динамо»
2025.05.02 14:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+