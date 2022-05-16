Турнирная таблица Латвия. Высшая лига 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
5
7
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
20
2
2
56
16
40
62
24
19
4
1
72
20
52
61
23
13
4
6
38
26
12
43
25
9
6
10
31
31
0
33
24
9
4
11
31
36
-5
31
23
8
3
12
25
35
-10
27
25
6
7
12
25
43
-18
25
25
4
9
12
17
41
-24
21
25
4
8
13
40
49
-9
20
24
3
5
16
23
61
-38
14
Команда
1
2
4
5
6
7
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
2
0
39
10
29
35
11
8
2
1
33
8
25
26
14
7
2
5
15
11
4
23
11
6
2
3
20
11
9
20
11
6
1
4
21
14
7
19
13
4
4
5
24
18
6
16
13
4
2
7
13
22
-9
14
13
2
5
6
11
19
-8
11
11
2
2
7
13
22
-9
8
11
1
4
6
12
22
-10
7
Команда
1
2
3
5
6
7
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
12
0
1
23
8
15
36
11
8
2
1
33
10
23
26
12
7
3
2
17
12
5
24
12
6
1
5
12
13
-1
19
12
2
5
5
12
21
-9
11
13
3
2
8
11
25
-14
11
12
2
4
6
6
22
-16
10
11
2
4
5
16
20
-4
10
13
2
1
10
11
39
-28
7
12
0
4
8
16
31
-15
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире