Лайзанс назвал виновных в гегемонии «Зенита»

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс прокомментировал гегемонию «Зенита» в РПЛ.
– Заслужил ли «Краснодар» стать чемпионом?
– Это футбол, посмотрим, как всe сложится. Любой эпизод может решить в обе стороны. Все же хотят выиграть чемпионство.
– Гегемония «Зенита» – это хорошо или плохо для российского футбола?
– В этом виноваты другие команды, которые не составляют должной конкуренции. Петербуржцы же не виноваты, что их никто обыграть не может. Потихоньку это всe сломается – все же серии заканчиваются.
- «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
- Команда может взять 7-й титул подряд.
- 30-й тур РПЛ состоится 24 мая.
Источник: «Чемпионат»