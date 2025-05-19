Лайзанс назвал виновных в гегемонии «Зенита»

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс прокомментировал гегемонию «Зенита» в РПЛ.

– Заслужил ли «Краснодар» стать чемпионом?

– Это футбол, посмотрим, как всe сложится. Любой эпизод может решить в обе стороны. Все же хотят выиграть чемпионство.

– Гегемония «Зенита» – это хорошо или плохо для российского футбола?

– В этом виноваты другие команды, которые не составляют должной конкуренции. Петербуржцы же не виноваты, что их никто обыграть не может. Потихоньку это всe сломается – все же серии заканчиваются.