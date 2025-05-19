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Лайзанс назвал виновных в гегемонии «Зенита»

Сегодня, 17:53
1

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс прокомментировал гегемонию «Зенита» в РПЛ.

– Заслужил ли «Краснодар» стать чемпионом?

– Это футбол, посмотрим, как всe сложится. Любой эпизод может решить в обе стороны. Все же хотят выиграть чемпионство.

– Гегемония «Зенита» – это хорошо или плохо для российского футбола?

– В этом виноваты другие команды, которые не составляют должной конкуренции. Петербуржцы же не виноваты, что их никто обыграть не может. Потихоньку это всe сломается – все же серии заканчиваются.

  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • Команда может взять 7-й титул подряд.
  • 30-й тур РПЛ состоится 24 мая.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Латвия. Высшая лига Зенит Лайзанс Юрис
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Комментарии (1)
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1747668667
ОТорвано от проблемы финансирования команд,при отсутствии статуса частного клуба."Зенит"действительно не виноват,а вот ГАЗПРОМ,являющейся компанией,контролируемой правительством-да.ТО есть,в итоге и ГАЗПРОМ не виноват,а вот правительство,допускающее финансовое неравноправие регионов и клубов-да.
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