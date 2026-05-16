  • В Госдуме отреагировали на техническое поражение сборной Латвии за отказ играть с Беларусью

В Госдуме отреагировали на техническое поражение сборной Латвии за отказ играть с Беларусью

Вчера, 09:18
22

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова оценила решение УЕФА по несостоявшемуся матчу отбора юношеского Евро-2027 между сборными Беларуси и Латвии.

  • Латвийцам присудили техническое поражение 0:3.
  • Игра должна была состояться 15 мая.
  • Матч признали несостоявшимся по решению Латвийской футбольной федерации.

«Сейчас УЕФА еще пару раз присудит техническое поражение командам, которые отказываются от матчей с Беларусью, и все в Европе поймут, что бойкоты матчей бессмысленны и наносят вред только игрокам и болельщикам.

И после возвращения России на международные турниры УЕФА так же будет наказывать сборные за отказ играть с российскими футболистами.

При этом организация может просто не допускать до соревнований те федерации, которые будут уведомлять о невозможности проведения встреч с россиянами и белорусами из-за политической позиции страны.

Допускаю, что УЕФА, присудив техническое поражение Латвии за отказ играть с Беларусью, готовит страны к возвращению России. И не факт, что именно российские футболисты станут последними, кого вернут на международные турниры.

Скорее всего, еще дольше будет происходить процесс восстановления прав биатлонистов, лыжников и спортсменов, которые выступают в тех видах спорта, где большое скандинавское лобби», – заявила Журова.

Источник: «РБ Спорт»
Беларусь Латвия
Комментарии (22)
Айболид
1778913085
"лабусы" от обиды на своих хозяев ,проведут внеочередной парад уцелевших "электриков" (совмещённый по прибалтийской традиции с гей шествием ) и перестанут ездить за бензиком в соседние "враждебные" государства .
Ответить
Юбиляр
1778913314
Когда вопрос стоит о присуждении поражения одной или двум командам, УЭФА конечно пойдет на такой шаг, что-бы показать, что они не ведутся на подобные бойкоты!, но когда стран 20-25, то проще отстранить "причину"!...
Ответить
Urtíсa
1778915277
и все в Европе поймут-----Все в Европе поймут что УЕФА под дудку деда пляшет.И сделают выводы.
Ответить
Cleaner
1778920208
Госдума, займись СВО!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778921479
Так и надо наказывать блудливых шавок пиндосовских. Гыгыгы
Ответить
