В Госдуме отреагировали на техническое поражение сборной Латвии за отказ играть с Беларусью

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова оценила решение УЕФА по несостоявшемуся матчу отбора юношеского Евро-2027 между сборными Беларуси и Латвии.

Латвийцам присудили техническое поражение 0:3.

Игра должна была состояться 15 мая.

Матч признали несостоявшимся по решению Латвийской футбольной федерации.

«Сейчас УЕФА еще пару раз присудит техническое поражение командам, которые отказываются от матчей с Беларусью, и все в Европе поймут, что бойкоты матчей бессмысленны и наносят вред только игрокам и болельщикам.

И после возвращения России на международные турниры УЕФА так же будет наказывать сборные за отказ играть с российскими футболистами.

При этом организация может просто не допускать до соревнований те федерации, которые будут уведомлять о невозможности проведения встреч с россиянами и белорусами из-за политической позиции страны.

Допускаю, что УЕФА, присудив техническое поражение Латвии за отказ играть с Беларусью, готовит страны к возвращению России. И не факт, что именно российские футболисты станут последними, кого вернут на международные турниры.

Скорее всего, еще дольше будет происходить процесс восстановления прав биатлонистов, лыжников и спортсменов, которые выступают в тех видах спорта, где большое скандинавское лобби», – заявила Журова.