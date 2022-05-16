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Сборная Латвии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.lff.lv
Тренер:
Дайнис Казакевич
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Расписание
Таблица
Реакция Глеба на техническое поражение сборной Латвии за отказ играть с Беларусью
16 мая
2
В Госдуме отреагировали на техническое поражение сборной Латвии за отказ играть с Беларусью
16 мая
22
УЕФА безжалостно наказал Латвию за отказ играть с Беларусью
15 мая
20
Трансляция
Латвия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Латвия – Гибралтар: прогноз и ставки на матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.42
30 марта
Трансляция
Гибралтар – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Гибралтар – Латвия: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 2.7
25 марта
Отбор ЧМ-2026. Станкович помог Сербии победить Латвию
2025.11.16 22:00
Трансляция
Сербия – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025
2025.11.16 18:50
Сербия – Латвия: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 1.74
2025.11.15 10:22
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
2025.10.14 23:43
Трансляция
Латвия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025
2025.10.14 20:35
Латвия – Англия: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.10.13 10:28
Трансляция
Латвия – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025
2025.10.11 14:50
Латвия – Андорра: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.86
2025.10.10 09:53
Четыре страны требовали исключить Россию из УЕФА
2025.09.17 15:30
6
Трансляция
Албания – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025
2025.09.09 19:54
Албания – Латвия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.65
2025.09.08 09:46
Албания – Латвия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.08 09:30
Отбор ЧМ-2026. Сербия без игроков РПЛ победила Латвию
2025.09.06 18:01
Трансляция
Латвия – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2025
2025.09.06 14:50
Латвия – Сербия: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.05 09:13
Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты
2025.06.10 23:45
Прогноз на точный счeт матча Латвия – Албания: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года
2025.06.09 10:27
Трансляция
Латвия – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2025
2025.06.07 14:50
Прогноз на точный счет матча Латвия – Азербайджан: товарищеский матч, 7 июня
2025.06.06 11:13
Умер участник Евро-2004, поигравший за «Динамо»
2025.05.02 14:58
Отбор ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию (3:0) и другие результаты
2025.03.25 00:43
1
Трансляция
Англия – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025
2025.03.24 21:35
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Албанию (2:0) и другие результаты
2025.03.22 00:48
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