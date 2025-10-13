Латвия – Англия: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.83

14 октября на стадионе «Даугава» в Риге состоится матч между сборными Латвии и Англии в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира. Для хозяев игра станет очередным испытанием против лидера группы, а гости постараются продолжить победную серию и укрепить своe лидерство.

Латвия

Латвия проводит неудачную квалификацию, сумев набрать лишь пять очков за шесть туров. Последний матч против Андорры (2:2) показал, что команда способна бороться, но нестабильна в концовках. В пяти последних встречах латвийцы забили всего три мяча и пропустили пять, что отражает их осторожный стиль и низкую реализацию моментов. Средняя результативность – 0.6 гола за игру. Команда делает ставку на оборону, стараясь минимизировать риски, однако против соперников уровня Англии этот подход редко приносит результат. На домашнем поле Латвия может сыграть дисциплинированно, но проблемы в атаке и ограниченные кадровые ресурсы заметно снижают еe шансы.

Англия

Сборная Англии идeт без потерь в отборе, демонстрируя высокий уровень дисциплины и эффективности. Команда Саутага не только выиграла все пять матчей, но и не пропустила ни одного мяча. Последние результаты говорят сами за себя: 5:0 с Сербией и 3:0 с Уэльсом. Англичане забивают в среднем 2.4 гола за игру, а оборона действует безошибочно – всего 0.6 пропущенного мяча в последних пяти встречах. Лидером атаки остаeтся Харри Кейн, на счету которого уже 21 гол за сборную в 31 матче. На выезде Англия играет прагматично, контролируя темп и не давая соперникам разгоняться. Против Латвии гости наверняка начнут активно с первых минут и постараются решить исход уже к перерыву.

Факты о командах

Латвия

Не выигрывает в 6 матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено

Пропускает в 4 последних играх

Набрала 5 очков за 6 туров

Последний матч завершила вничью 2:2 с Андоррой

Англия

Побеждает в 5 матчах подряд

В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено

Не пропускает в 5 матчах квалификации

Забивает в 17 играх подряд

Лидер группы с 15 очками

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 3 0 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Англия 3 : 0 Латвия

Прогноз на матч Латвия – Англия

Англия пребывает в отличной форме и уверенно контролирует ход каждого матча. Латвия же действует с явным акцентом на оборону, но даже при плотной игре в защите ей будет сложно сдерживать давление англичан. Скорее всего, гости откроют счeт в первом тайме и доведут матч до уверенной победы. Возможен крупный счeт, но без разгрома – Англия умеет грамотно распределять силы. При этом можно ожидать, что команда сохранит свои ворота в неприкосновенности.

