Латвия – Англия: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.83

13 октября 2025 10:43
Латвия - Англия
14 окт. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа Англии с форой (-2)
Сделать ставку

14 октября на стадионе «Даугава» в Риге состоится матч между сборными Латвии и Англии в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира. Для хозяев игра станет очередным испытанием против лидера группы, а гости постараются продолжить победную серию и укрепить своe лидерство.

Латвия

Латвия проводит неудачную квалификацию, сумев набрать лишь пять очков за шесть туров. Последний матч против Андорры (2:2) показал, что команда способна бороться, но нестабильна в концовках. В пяти последних встречах латвийцы забили всего три мяча и пропустили пять, что отражает их осторожный стиль и низкую реализацию моментов. Средняя результативность – 0.6 гола за игру. Команда делает ставку на оборону, стараясь минимизировать риски, однако против соперников уровня Англии этот подход редко приносит результат. На домашнем поле Латвия может сыграть дисциплинированно, но проблемы в атаке и ограниченные кадровые ресурсы заметно снижают еe шансы.

Англия

Сборная Англии идeт без потерь в отборе, демонстрируя высокий уровень дисциплины и эффективности. Команда Саутага не только выиграла все пять матчей, но и не пропустила ни одного мяча. Последние результаты говорят сами за себя: 5:0 с Сербией и 3:0 с Уэльсом. Англичане забивают в среднем 2.4 гола за игру, а оборона действует безошибочно – всего 0.6 пропущенного мяча в последних пяти встречах. Лидером атаки остаeтся Харри Кейн, на счету которого уже 21 гол за сборную в 31 матче. На выезде Англия играет прагматично, контролируя темп и не давая соперникам разгоняться. Против Латвии гости наверняка начнут активно с первых минут и постараются решить исход уже к перерыву.

Факты о командах

Латвия

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено
  • Пропускает в 4 последних играх
  • Набрала 5 очков за 6 туров
  • Последний матч завершила вничью 2:2 с Андоррой

Англия

  • Побеждает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено
  • Не пропускает в 5 матчах квалификации
  • Забивает в 17 играх подряд
  • Лидер группы с 15 очками

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Англия
3 : 0
24.03.2025
Латвия

Прогноз на матч Латвия – Англия

Англия пребывает в отличной форме и уверенно контролирует ход каждого матча. Латвия же действует с явным акцентом на оборону, но даже при плотной игре в защите ей будет сложно сдерживать давление англичан. Скорее всего, гости откроют счeт в первом тайме и доведут матч до уверенной победы. Возможен крупный счeт, но без разгрома – Англия умеет грамотно распределять силы. При этом можно ожидать, что команда сохранит свои ворота в неприкосновенности.

Рекомендованные ставки

  • Победа Англии с форой (-2) – коэффициент 1.83
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.75

1.83
Победа Англии с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Латвия
