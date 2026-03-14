«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12

14 марта 2026 9:46
АЗ Алкмаар - Хераклес
15 мар. 2026, воскресенье 16:30 | Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
2.12
Фора «АЗ Алкмаар» (-1.5)
15 марта в 27-м туре Эредивизи «АЗ Алкмаар» примет «Хераклес». Это противостояние еврокубкового претендента, находящегося в отличной форме, и безнадежного аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и мощную атаку, гости переживают катастрофический кризис.

«АЗ Алкмаар»

Алкмарцы занимают 6-е место и находятся в отличной форме, побеждая в 4 последних домашних матчах. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 забитых мячей). Трой Пэрротт с 19 голами – лидер атак. Оборона «АЗ Алкмаар» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах и 1.20 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева не проигрывают «Хераклесу» в 13 последних очных матчах дома.

«Хераклес»

Алмелчане занимают последнее, 18-е место и переживают катастрофический кризис, не выигрывая в 5 последних матчах. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (2 мяча). Оборона «Хераклеса» катастрофична – пропуски в 22 из 24 последних матчей и 2.40 пропуска в среднем. Гости выглядят безнадежно.

Факты о командах:

«АЗ Алкмаар»

  • Побеждает в 4 последних домашних матчах.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Не проигрывает «Хераклесу» в 13 последних очных матчах дома.
  • 6-е место в турнире (39 очков).

«Хераклес»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в 22 из 24 последних матчей (2.40 в среднем).
  • 18-е место в турнире (18 очков).

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Хераклес»

«АЗ Алкмаар» имеет колоссальное преимущество в классе и истории личных встреч. «Хераклес» переживает катастрофический кризис, практически не забивает и много пропускает. Учитывая, что хозяева доминируют в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «АЗ Алкмаар» с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «АЗ Алкмаар» (-1.5) – коэффициент 2.12.
  • Инд. тотал «АЗ Алкмаар» больше 1.5

2.12
Фора «АЗ Алкмаар» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие Хераклес АЗ Алкмаар
