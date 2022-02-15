- 15 февраля 2022
- 22:58 Фото «Лейпциг» объявил о летнем переходе вратаря «Хераклеса» Бласвича
- 20 мая 2020
- 20:19 Меркель может перейти в «Локомотив» 18
- 24 ноября 2019
- 00:30 Экс-спартаковец Промес вышел в лидеры гонки бомбардиров Эредивизие 11
- 23 ноября 2019
- 23:49 Эредивизие. Промес оформил дубль в матче с «Хераклесом», «Аякс» крупно победил 4
- 24 августа 2019
- 22:41 Эредивизие. «Витесс» пропустил на 80 минуте и сыграл вничью с «Хераклесом» 3
- 21 мая 2019
- 23:40 Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал 8
- 25 марта 2019
- 18:17 Меркель: «Когда я выступал за «Дженоа», мной интересовался «Спартак» 5
- 17 марта 2019
- 01:48 Эредивизие. «Витесс» в меньшинстве проиграл «Хераклесу». Команда Слуцкого идет на пятом месте
- 31 октября 2018
- 22:29 Кубок Голландии. «Витесс» Слуцкого обыграл «Хераклес» и вышел в 1/8 2
- 7 октября 2018
- 17:32 «Витесс» Слуцкого разгромил «Хераклес» – 4:0 7
- 14 мая 2017
- 17:24 Хет-трик Кейта принес «Фейеноорду» победу над «Хераклесом» и чемпионство впервые с сезона-1998/99 7
- 15 октября 2016
- 23:50 Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
- 2 октября 2016
- 19:38 Эредивизие. «Аякс» не без проблем обыграл «Утрехт», «Фейеноорд» одержал восьмую победу подряд
- 25 сентября 2016
- 00:00 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
- 10 сентября 2016
- 23:44 Эредивизие. ПСВ разгромил НЕК и другие результаты
- 29 августа 2016
- 00:23 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Гоу Эхед Иглс», ПСВ в большинстве не сумел обыграть «Гронингем»
- 19 сентября 2015
- 22:39 Эредивизие. «Хераклес» возглавил турнирную таблицу после победы над ПСВ