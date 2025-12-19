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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Хераклес
€ 6 млн
Хераклес
Альмело
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Эрве Асито
Сайт:
http://www.heracles.nl/
Тренер:
Джон Ламмерс
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
«Фейеноорд» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.92
24 января
«Хераклес» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.19 09:46
«ПСВ» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.12 10:28
«Хераклес» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.05 11:38
«Эксельсиор» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 2.55
2025.11.07 11:25
«Волендам» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 2.12
2025.10.24 13:23
«Хераклес» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.95
2025.10.18 10:23
«Твенте» – «Эраклес»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.46
2025.10.04 08:56
Прогноз на точный счет матча «ПСВ» – «Хераклес»: Эредивизи, 14 мая 2025
2025.05.13 11:56
Прогноз на точный счет матча «Хераклес» – «Фейеноорд»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:11
«Гронинген» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.87
2025.04.22 13:09
Фото
«Лейпциг» объявил о летнем переходе вратаря «Хераклеса» Бласвича
2022.02.15 22:58
Меркель может перейти в «Локомотив»
2020.05.20 20:19
18
Эредивизие. «Витесс» пропустил на 80 минуте и сыграл вничью с «Хераклесом»
2019.08.24 22:41
3
Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал
2019.05.21 23:40
8
Меркель: «Когда я выступал за «Дженоа», мной интересовался «Спартак»
2019.03.25 18:17
5
Эредивизие. «Витесс» в меньшинстве проиграл «Хераклесу». Команда Слуцкого идет на пятом месте
2019.03.17 01:48
Кубок Голландии. «Витесс» Слуцкого обыграл «Хераклес» и вышел в 1/8
2018.10.31 22:29
2
«Витесс» Слуцкого разгромил «Хераклес» – 4:0
2018.10.07 17:32
7
Хет-трик Кейта принес «Фейеноорду» победу над «Хераклесом» и чемпионство впервые с сезона-1998/99
2017.05.14 17:24
7
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
2016.10.15 23:50
Эредивизие. «Аякс» не без проблем обыграл «Утрехт», «Фейеноорд» одержал восьмую победу подряд
2016.10.02 19:38
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
2016.09.25 00:00
Эредивизие. ПСВ разгромил НЕК и другие результаты
2016.09.10 23:44
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Гоу Эхед Иглс», ПСВ в большинстве не сумел обыграть «Гронингем»
2016.08.29 00:23
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