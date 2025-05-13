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Прогноз на точный счет матча «ПСВ» – «Хераклес»: Эредивизи, 14 мая 2025

13 мая 2025 11:54
ПСВ - Хераклес
14 мая 2025, среда 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
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5.3
Точный счёт 3:1 в пользу ПСВ
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14 мая на стадионе «Филипс Стадион» состоится матч 33-го тура Эредивизи между «ПСВ» и «Хераклесом». Ожидается, что фаворитом встречи будет «ПСВ», который в текущем сезоне находится на втором месте в турнирной таблице, в то время как «Хераклес» занимает 12-е место. В этом матче ПСВ будет стремиться продолжить свою серию побед, а «Хераклес» попытается набрать важные очки, чтобы улучшить свою позицию.

«ПСВ»

«ПСВ» продолжает демонстрировать отличные результаты в текущем сезоне. Команда занимает второе место с 73 очками, имея лучшую разницу мячей в турнире (59). В последних 5 играх команда одержала 5 побед и продолжает забивать по 3-4 гола в каждом матче. Лучший бомбардир команды Рикардо Пепи продолжает уверенно вести атаку, забив 17 голов в 28 матчах. Однако ПСВ все-таки пропускает голы, что дает надежду соперникам на возможность забить, несмотря на мощный атакующий потенциал.

«Хераклес»

«Хераклес» не имеет стабильных результатов и в настоящее время занимает 12-е место в турнире с 38 очками. Команда забивает в среднем 1.2 гола за матч, но пропускает 1.8 гола за игру. В последних 5 играх «Хераклес» забил 5 голов, но также пропустил 9 мячей. В последних выездных матчах команда одержала 1 победу и 2 поражения, что указывает на ее слабые позиции на выезде. Однако «Хераклес» все равно представляет собой крепкого соперника и может создать проблемы для защиты ПСВ.

Факты о командах

«ПСВ»

  • В последних 5 играх ПСВ забивает в среднем 3.60 гола за игру.
  • ПСВ пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.
  • ПСВ забивает в 30 последних матчах против «Хераклеса».

«Хераклес»

  • В последних 5 играх «Хераклес» забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • В последних 5 играх «Хераклес» пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Личные встречи
79% (23)
17% (5)
3% (1)
73
Забитых мячей
17
2.52
В среднем за матч
0.59
6:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
1 : 3
18.08.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
ПСВ
2 : 0
16.02.2024
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
0 : 6
04.11.2023
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 25 тур
ПСВ
3 : 1
06.03.2022
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Хераклес
0 : 2
14.08.2021
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 28 тур
ПСВ
3 : 0
04.04.2021
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
1 : 1
27.09.2020
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
0 : 0
04.04.2020
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
0 : 2
18.08.2019
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
3 : 1
15.05.2019
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Хераклес
0 : 4
15.12.2018
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Хераклес
1 : 2
21.01.2018
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
3 : 0
22.10.2017
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
1 : 2
28.01.2017
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
1 : 1
15.10.2016
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 24 тур
ПСВ
2 : 0
20.02.2016
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Хераклес
2 : 1
19.09.2015
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
2 : 0
10.05.2015
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Хераклес
1 : 2
09.11.2014
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 24 тур
ПСВ
2 : 1
14.02.2014
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Хераклес
1 : 1
24.08.2013
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
1 : 5
26.01.2013
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
4 : 0
03.11.2012
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
1 : 1
05.02.2012
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
4 : 1
06.11.2011
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
17.04.2011
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
5 : 2
04.12.2010
Хераклес
Чемпионат Голландии, 23 тур
Хераклес
0 : 1
14.02.2010
ПСВ
Чемпионат Голландии, 14 тур
ПСВ
4 : 0
22.11.2009
Хераклес
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Прогноз на матч «ПСВ» – «Хераклес»

«ПСВ» является явным фаворитом встречи, обладая лучшей атакой в турнире и отличной формой. Однако «Хераклес» не сдастся без борьбы и, несмотря на проблемы в обороне, может забить хотя бы один гол. Ожидается, что ПСВ продолжит забивать, но их защита, вероятно, пропустит в ответ. Мы прогнозируем, что ПСВ победит, но с трудом, с результатом 3:1 в свою пользу.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу ПСВ – коэффициент 5.30
  • Победа ПСВ с форой -1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.20
  • Оба клуба забьют – Да – коэффициент 2.15

5.3
Точный счёт 3:1 в пользу ПСВ
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Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Хераклес ПСВ
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