14 мая на стадионе «Филипс Стадион» состоится матч 33-го тура Эредивизи между «ПСВ» и «Хераклесом». Ожидается, что фаворитом встречи будет «ПСВ», который в текущем сезоне находится на втором месте в турнирной таблице, в то время как «Хераклес» занимает 12-е место. В этом матче ПСВ будет стремиться продолжить свою серию побед, а «Хераклес» попытается набрать важные очки, чтобы улучшить свою позицию.

«ПСВ»

«ПСВ» продолжает демонстрировать отличные результаты в текущем сезоне. Команда занимает второе место с 73 очками, имея лучшую разницу мячей в турнире (59). В последних 5 играх команда одержала 5 побед и продолжает забивать по 3-4 гола в каждом матче. Лучший бомбардир команды Рикардо Пепи продолжает уверенно вести атаку, забив 17 голов в 28 матчах. Однако ПСВ все-таки пропускает голы, что дает надежду соперникам на возможность забить, несмотря на мощный атакующий потенциал.

«Хераклес»

«Хераклес» не имеет стабильных результатов и в настоящее время занимает 12-е место в турнире с 38 очками. Команда забивает в среднем 1.2 гола за матч, но пропускает 1.8 гола за игру. В последних 5 играх «Хераклес» забил 5 голов, но также пропустил 9 мячей. В последних выездных матчах команда одержала 1 победу и 2 поражения, что указывает на ее слабые позиции на выезде. Однако «Хераклес» все равно представляет собой крепкого соперника и может создать проблемы для защиты ПСВ.

Факты о командах

«ПСВ»

В последних 5 играх ПСВ забивает в среднем 3.60 гола за игру.

ПСВ пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.

ПСВ забивает в 30 последних матчах против «Хераклеса».

«Хераклес»

В последних 5 играх «Хераклес» забивает в среднем 1.00 гола за игру.

В последних 5 играх «Хераклес» пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Личные встречи 79% (23) 17% (5) 3% (1) 73 Забитых мячей 17 2.52 В среднем за матч 0.59 6:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 1:1 Нидерланды. Эредивизие, 2 тур Хераклес 1 : 3 ПСВ Нидерланды. Эредивизие, 22 тур ПСВ 2 : 0 Хераклес Нидерланды. Эредивизие, 11 тур Хераклес 0 : 6 ПСВ Голландия. Эредивизие, 25 тур ПСВ 3 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 1 тур Хераклес 0 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 28 тур ПСВ 3 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 3 тур Хераклес 1 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 29 тур ПСВ 0 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 3 тур Хераклес 0 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 33 тур ПСВ 3 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 16 тур Хераклес 0 : 4 ПСВ Голландия. Эредивизие, 19 тур Хераклес 1 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 9 тур ПСВ 3 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 20 тур Хераклес 1 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 9 тур ПСВ 1 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 24 тур ПСВ 2 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 6 тур Хераклес 2 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 33 тур ПСВ 2 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 12 тур Хераклес 1 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 24 тур ПСВ 2 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 4 тур Хераклес 1 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 20 тур Хераклес 1 : 5 ПСВ Голландия. Эредивизие, 11 тур ПСВ 4 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 20 тур Хераклес 1 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 12 тур ПСВ 4 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 31 тур Хераклес 0 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 17 тур ПСВ 5 : 2 Хераклес Чемпионат Голландии, 23 тур Хераклес 0 : 1 ПСВ Чемпионат Голландии, 14 тур ПСВ 4 : 0 Хераклес

Прогноз на матч «ПСВ» – «Хераклес»

«ПСВ» является явным фаворитом встречи, обладая лучшей атакой в турнире и отличной формой. Однако «Хераклес» не сдастся без борьбы и, несмотря на проблемы в обороне, может забить хотя бы один гол. Ожидается, что ПСВ продолжит забивать, но их защита, вероятно, пропустит в ответ. Мы прогнозируем, что ПСВ победит, но с трудом, с результатом 3:1 в свою пользу.

Рекомендованные ставки: