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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - ПСВ
Хераклес - ПСВ: обзор матча 27 сентября 2020
Хераклес
27.09.2020, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
31'
Р. Влут (П)
51'
Ф. Макс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - ПСВ
Желтая карточка
Р. Преппер
88'
Замена
L. Schoofs
️️️️
T. Breukers
79'
78'
Желтая карточка
Брума
78'
Замена
О. Боскальи
️️️️
К. Гакпо
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
77'
73'
Желтая карточка
П. Росарио
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
А. Шоке
58'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
С. Бакиш
58'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Макс
46'
Замена
Р. Томас
️️️️
М. Садилек
46'
Замена
Д. Мален
️️️️
М. Ихаттарен
Желтая карточка
T. Bijleveld
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Влут
31'
Желтая карточка
J. Hardeveld
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
Главный тренер
Петер Бош
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
30
Райан Томас
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
4-2-4
1
3
Преппер
5
Кнустер
5
Ренте
2
5
14
Киомурцоглу
2
12
Бакиш
17
Шоке
20
Влут
4-1-3-2
38
Мвого
30
Макс
24
Виргевер
4
Тезе
17
Жуниор
13
Росарио
24
Дюмфрис
23
Садилек
52
Ихаттарен
77
Брума
18
Гакпо
2
15
15
2
17
Шоке
37
Бургзорг
37
Бургзорг
17
Шоке
12
Бакиш
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
12
Бакиш
18
Гакпо
21
Боскальи
21
Боскальи
18
Гакпо
23
Садилек
30
Томас
30
Томас
23
Садилек
52
Ихаттарен
14
Мален
14
Мален
52
Ихаттарен
Остались в запасе
Хераклес
ПСВ
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦП
1
Koen Bucker
ВР
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
26
Максим Делань
ВР
20
Нони Мадуэке
ПВ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦП
1
Koen Bucker
ВР
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Нони Мадуэке
ПВ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Хераклес - ПСВ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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