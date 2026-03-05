Введите ваш ник на сайте
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95

05 марта 2026 9:26
Хераклес - Утрехт
06 мар. 2026, пятница 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
1.95
Победа «Утрехта»
6 марта в рамках 26 тура чемпионата Нидерландов «Хераклес» примет «Утрехт». Хозяева находятся в зоне вылета и переживают крайне тяжелый отрезок сезона, тогда как гости продолжают борьбу за места в верхней половине таблицы. По текущей форме и статистике «Утрехт» выглядит более стабильной и организованной командой.

«Хераклес»

«Хераклес» занимает 18 место после 25 туров, набрав 17 очков. Команда проиграла 4 последних матча чемпионата и испытывает серьезные проблемы в обороне. Серия из 18 матчей подряд с пропущенными мячами является одной из главных причин неудачного положения в таблице.

В последних пяти матчах «Хераклес» забил 4 гола и пропустил 13. Лучшим бомбардиром команды является Лука Куленович, на счету которого 6 голов в 27 матчах. При этом команда в среднем пропускает 2.60 мяча за игру на последнем отрезке.

«Утрехт»

«Утрехт» занимает 8 место с 34 очками после 25 туров. Команда находится в хорошей форме и не проигрывает в 4 последних матчах чемпионата. В этих встречах «Утрехт» стабильно забивает и показывает уверенную игру.

В последних пяти матчах команда забила 8 мячей и пропустила всего 4. Лучшим бомбардиром является Виктор Йенсен, который забил 11 голов в 16 матчах.

Факты о командах

«Хераклес»

  • Проигрывает 4 последних матча
  • Пропускает в 22 последних матчах
  • В среднем 0.80 забито за игру в последних 5 матчах
  • В среднем 2.60 пропущено за игру в последних 5 матчах

«Утрехт»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.60 забито за игру в последних 5 матчах
  • В среднем 0.80 пропущено за игру в последних 5 матчах
  • Не проигрывает «Хераклесу» в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Хераклес» – «Утрехт»

Текущая форма команд заметно отличается. «Хераклес» регулярно допускает ошибки в обороне и проигрывает матч за матчем, тогда как «Утрехт» показывает более организованную игру и стабильно набирает очки.

С учетом слабой защиты хозяев и более качественной атаки гостей наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Утрехта» или результативный матч с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Утрехта» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Утрехта» больше 1.5

1.95
Победа «Утрехта»
Автор: Воронцов Егор
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
