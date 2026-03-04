Введите ваш ник на сайте
«Динамо» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 5 марта 2026 с коэффициентом 1.65

04 марта 2026 8:22
Динамо - Спартак
05 мар. 2026, четверг 20:45 | Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют — да
Сделать ставку

5 марта в полуфинале FONBET Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком». Это одна из самых принципиальных пар турнира, где на первый план выходят форма здесь и сейчас и умение выдерживать давление кубкового матча. По предоставленным данным обе команды находятся в хорошем атакующем тонусе: «Динамо» много забивает и достаточно надежно играет сзади, а «Спартак» идет по кубку серией побед и стабильно отличается почти в каждой встрече.

«Динамо»

У «Динамо» хороший текущий отрезок: 9 голов за последние пять матчей при 4 пропущенных. Это сочетание говорит о сбалансированной игре – команда не только создает моменты, но и достаточно качественно контролирует пространство у своих ворот. Дополнительный фактор перед полуфиналом – уверенность дома: по вводным «Динамо» победило в трех последних домашних матчах. Свежий результат 4:0 в РПЛ подтверждает, что команда может резко прибавлять и решать исход за счет темпа и реализации.

«Спартак»

«Спартак» выглядит как ярко выраженная кубковая команда на этом отрезке. Четыре победы подряд в FONBET Кубке России, голы в семи последних матчах турнира и 12 мячей в пяти последних играх (в среднем 2.40) – мощная заявка на финал. При этом есть и уязвимость: «Спартак» пропускает в последних матчах кубка и в среднем допускает 1.20 гола за игру на пятиматчевом отрезке. Это делает сценарий “выиграть всухую” менее вероятным, но повышает шансы на результативный матч.

Факты о командах

«Динамо»

  • 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80)
  • 4 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 0.80)
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • Забивает в 10 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах против «Спартака»

«Спартак»

  • Побеждает в 4 последних матчах FONBET Кубка России
  • Забивает в 7 последних матчах Кубка России
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей против «Динамо»
  • 12 голов в последних 5 играх (в среднем 2.40)
  • 6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)
  • Пропускает в 5 последних матчах Кубка России

Прогноз на матч «Динамо» – «Спартак»

По цифрам это матч двух команд, которые находятся в хорошей атакующей форме и редко остаются без гола. «Динамо» выглядит более собранным в обороне на текущем отрезке и дополнительно усиливается фактором поля, но «Спартак» компенсирует это кубковым опытом и стабильными голами в турнире. С учетом того, что обе команды забивают регулярно, а «Спартак» при этом часто пропускает, наиболее логичным выглядит выбор в сторону результативности. Альтернативный вариант – осторожная ставка на то, что «Динамо» как минимум не проиграет в основное время, опираясь на домашнюю серию и более надежную оборону.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Динамо не проиграет (1X) – коэффициент 1.55

1.65
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Спартак Динамо
18+
  18+ 