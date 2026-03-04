5 марта в полуфинале FONBET Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком». Это одна из самых принципиальных пар турнира, где на первый план выходят форма здесь и сейчас и умение выдерживать давление кубкового матча. По предоставленным данным обе команды находятся в хорошем атакующем тонусе: «Динамо» много забивает и достаточно надежно играет сзади, а «Спартак» идет по кубку серией побед и стабильно отличается почти в каждой встрече.

«Динамо»

У «Динамо» хороший текущий отрезок: 9 голов за последние пять матчей при 4 пропущенных. Это сочетание говорит о сбалансированной игре – команда не только создает моменты, но и достаточно качественно контролирует пространство у своих ворот. Дополнительный фактор перед полуфиналом – уверенность дома: по вводным «Динамо» победило в трех последних домашних матчах. Свежий результат 4:0 в РПЛ подтверждает, что команда может резко прибавлять и решать исход за счет темпа и реализации.

«Спартак»

«Спартак» выглядит как ярко выраженная кубковая команда на этом отрезке. Четыре победы подряд в FONBET Кубке России, голы в семи последних матчах турнира и 12 мячей в пяти последних играх (в среднем 2.40) – мощная заявка на финал. При этом есть и уязвимость: «Спартак» пропускает в последних матчах кубка и в среднем допускает 1.20 гола за игру на пятиматчевом отрезке. Это делает сценарий “выиграть всухую” менее вероятным, но повышает шансы на результативный матч.

Факты о командах

«Динамо»

9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80)

4 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 0.80)

Побеждает в 3 последних домашних матчах

Забивает в 10 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах против «Спартака»

«Спартак»

Побеждает в 4 последних матчах FONBET Кубка России

Забивает в 7 последних матчах Кубка России

Забивает в 10 из 12 последних матчей против «Динамо»

12 голов в последних 5 играх (в среднем 2.40)

6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)

Пропускает в 5 последних матчах Кубка России

Прогноз на матч «Динамо» – «Спартак»

По цифрам это матч двух команд, которые находятся в хорошей атакующей форме и редко остаются без гола. «Динамо» выглядит более собранным в обороне на текущем отрезке и дополнительно усиливается фактором поля, но «Спартак» компенсирует это кубковым опытом и стабильными голами в турнире. С учетом того, что обе команды забивают регулярно, а «Спартак» при этом часто пропускает, наиболее логичным выглядит выбор в сторону результативности. Альтернативный вариант – осторожная ставка на то, что «Динамо» как минимум не проиграет в основное время, опираясь на домашнюю серию и более надежную оборону.

Рекомендованные ставки: