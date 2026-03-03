Введите ваш ник на сайте
«Сеул» – «Виссел Кобе»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.9

03 марта 2026 9:00
Сеул - Виссел Кобе
04 мар. 2026, среда 13:00 | Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Сеула»
Сделать ставку

4 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Азии Элита корейский «Сеул» примет японский «Виссел Кобе». Это противостояние двух равных по классу команд, но с разной формой. Хозяева мощно атакуют и находятся в отличной форме, гости переживают кризис в атаке и уступили в первом матче.

«Сеул»

Корейский клуб подходит к ответному матчу с отличной формой. Команда забивает в 8 из 10 последних матчей и демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 забитых мячей). «Сеул» пропускает в 3 последних матчах (1.20 в среднем), но атакующий потенциал позволяет компенсировать недостатки. Важнейший фактор – после поражения 0:2 в первом матче корейцам нужно отыгрываться, что гарантирует атакующий настрой с первых минут.

«Виссел Кобе»

Японский клуб переживает кризис в атаке. Команда забивает всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча) и проиграла в первом матче со счетом 0:2. Оборона «Виссел Кобе» выглядит относительно надежно (1.00 пропуска в среднем), но отсутствие голов в атаке ставит под сомнение возможность отстоять преимущество на выезде. Гости будут играть от обороны, пытаясь удержать комфортный перевес.

Факты о командах:

«Сеул»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей (1.80 в среднем).
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Проиграл первый матч 0:2, нуждается в отыгрыше.
  • Мощная атака, нестабильная оборона.

«Виссел Кобе»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Выиграл первый матч 2:0.
  • Кризис в атаке, надежная оборона.

Прогноз на матч «Сеул» – «Виссел Кобе»

«Сеул» будет играть первым номером и атаковать с первых минут, чтобы отыграть два мяча. «Виссел Кобе» сделает ставку на оборону и контратаки. Учитывая, что хозяева находятся в отличной атакующей форме, а гости испытывают проблемы с реализацией, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Сеула» с разницей в 1-2 мяча. При этом гости могут забить в контратаке, пользуясь свободными зонами.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сеула» – коэффициент 2.9.
  • Обе забьют – ДА

2.90
Победа «Сеула»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов АФК Элит Виссел Кобе Сеул
