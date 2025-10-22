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Южная Корея. Кей-лига
Команды
Сеул
€ 4,93 млн
Сеул
Сеул
Южная Корея. Кей-лига
Стадион:
Уорлд Кап Стэдиум
Сайт:
http://www.fcseoul.com/
Тренер:
Джи-Дон Ким
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«Сеул» – «Виссел Кобе»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.9
3 марта
«Виссел Кобе» – «Сеул»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
9 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Южной Кореи
1 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
«Шанхай» Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов
2025.10.22 17:14
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
2025.10.21 22:22
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В сборной Иордании назвали лучшего игрока России
2025.09.05 11:53
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Товарищеский матч. «Барселона» разгромила «Сеул» – 7:3!
2025.07.31 16:24
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Стало известно об интересе «Рубина» к защитнику из Южной Кореи
2025.02.11 11:55
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2025.01.27 18:41
Российский нападающий стал вторым бомбардиром чемпионата Южной Кореи
2024.11.24 12:48
1
Российский форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата Южной Кореи
2024.10.08 11:01
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Видео
Россиянин забил в Корее с передачи Лингарда
2024.09.29 12:42
Полиция Сеула начала расследование в отношении Лингарда
2024.09.17 14:56
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Фото
Лингард решил познакомиться с корейской моделью с пышными формами
2024.03.16 20:33
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Лингард нашел новую команду в Корее
2024.02.02 14:14
Фото
Южнокорейский «Сеул» подписал российского нападающего
2022.07.12 12:02
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Хван подписал контракт с «Сеулом» до конца сезона
2022.04.05 09:38
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Дальний удар Халка принес «Шанхай СИПГ» победу в матче Лиги чемпионов Азии
2017.02.21 18:17
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