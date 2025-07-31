Товарищеский матч. «Барселона» разгромила «Сеул» – 7:3!

«Барселона» выиграла товарищеский матч с десятью забитыми мячами.

Каталонцы разгромили «Сеул» со счетом 7:3.

По дублю оформили Ламин Ямаль и Ферран Торрес, по одному голу в активе Роберта Левандовского, Андреаса Кристенсена и Гави.

Товарищеский матч

Сеул (Южная Корея) – Барселона (Испания) – 3:7 (3:3)

Голы: 0:1 – Левандовски, 8; 0:2 – Ямаль, 14; 1:2 – Чжо Ен Ук, 26; 2:2 – Абу-Араб, 45+1; 2:3 – Ямаль, 45+3; 2:4 – Кристенсен, 55; 2:5 – Торрес, 74; 2:6 – Гави, 76; 3:6 – Чжон Хан Мин, 85; 3:7 – Торрес, 88.