Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Товарищеский матч. «Барселона» разгромила «Сеул» – 7:3!

Сегодня, 16:24
2

«Барселона» выиграла товарищеский матч с десятью забитыми мячами.

Каталонцы разгромили «Сеул» со счетом 7:3.

По дублю оформили Ламин Ямаль и Ферран Торрес, по одному голу в активе Роберта Левандовского, Андреаса Кристенсена и Гави.

Товарищеский матч

Сеул (Южная Корея) – Барселона (Испания) – 3:7 (3:3)

Голы: 0:1 – Левандовски, 8; 0:2 – Ямаль, 14; 1:2 – Чжо Ен Ук, 26; 2:2 – Абу-Араб, 45+1; 2:3 – Ямаль, 45+3; 2:4 – Кристенсен, 55; 2:5 – Торрес, 74; 2:6 – Гави, 76; 3:6 – Чжон Хан Мин, 85; 3:7 – Торрес, 88.

Еще по теме:
Нагельсман выбрал основного вратаря сборной Германии на ЧМ-2026 2
«Барселона» заключила спонсорское соглашение с африканской страной
Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов мечтал перейти в «Барселону»
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Испания. Примера Барселона Сеул
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1753968932
С защитой надо что-то делать , пропустили глупые голы.
Ответить
CSKA winner
1753969849
Сеул Барселоне вдул .
Ответить
Главные новости
Реакция «Зенита» на информацию о продаже Нино
18:00
Дзюба ответил, считает ли себя народным футболистом
17:50
1
В «Динамо» высказались о возможном подписании Глушенкова
17:39
2
Видео⚡ «Спартак» объявил о покупке Жедсона Фернандеша
17:30
7
Сафонов может стать третьим вратарем «ПСЖ»
17:17
4
Стало известно, сколько «Флуминенсе» готов заплатить «Зениту» за Нино
16:42
1
Товарищеский матч. «Барселона» разгромила «Сеул» – 7:3!
16:24
2
В «Зените» не согласны с пенальти в пользу «Ахмата»
16:16
2
КДК РФС вынес наказание для Заболотного за удаление в матче с «Балтикой»
15:51
20
Раскрыта следующая трансферная цель «Динамо»
15:30
1
Все новости
Все новости
Товарищеский матч. «Барселона» разгромила «Сеул» – 7:3!
16:24
2
Роналду забил французской команде в товарищеском матче: «Голод никогда не утихает»
Вчера, 20:45
1
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
Вчера, 15:36
1
«Арсенал» победил клуб АПЛ в Сингапуре
27 июля
«Барселона» начала азиатское турне с победы
27 июля
Семак рассказал, почему футболисты «Зенита» играли за «Войводину» в товарищеском матче
14 июля
Товарищеский матч. «Зенит» повторно выиграл у «Войводины»
14 июля
3
Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
13 июля
9
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб
13 июля
25
Червиченко назвал виновных в проблемах «Спартака»
7 июля
7
Челестини высказался о победе ЦСКА над ОФК
5 июля
1
ЦСКА выиграл у ОФК в Братском кубке
5 июля
4
Семак пообещал возвращение Вендела
2 июля
2
Фото«Локомотив» анонсировал три товарищеских матча с командами из Москвы
1 июля
Видео«Крылья Советов» не смогли обыграть клуб Первой лиги перед матчем со «Спартаком»
1 июля
Осипенко объяснил свою результативность
1 июля
ВидеоТоварищеский матч. «Спартак» победил «Торпедо»
29 июня
11
Глава Дагестана сделал заявление из-за драки на матче махачкалинского «Динамо» и «Краснодара»
28 июня
4
«Балтика» проиграла клубу Второй лиги в первом предсезонном матче после выхода в РПЛ
22 июня
1
Карпин уступит пост главного тренера «Динамо» во время матча с командой медиалиги
22 июня
Сборная Беларуси перед матчем с Россией разгромила Казахстан
5 июня
В составе сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью произошла замена
26 мая
2
ВидеоОбзор матча Россия – Замбия голы и лучшие моменты (Видео)
25 марта
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Замбией – 25 марта
25 марта
2
Ахметов – о разгроме БАТЭ «Зенитом»: «Если и в чемпионате продолжим так же, с нами трудно будет справиться»
24 марта
8
«Рубин» разгромил соперника в товарищеском матче, махачкалинское «Динамо» победило «Ахмат»
23 марта
1
Игрок «Краснодара» оформил пента-трик в матче с медиаклубом
23 марта
9
ВидеоОбзор матча Россия – Гренада голы и лучшие моменты (Видео)
19 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 