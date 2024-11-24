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    • Российский нападающий стал вторым бомбардиром чемпионата Южной Кореи

    Российский нападающий стал вторым бомбардиром чемпионата Южной Кореи

    Российский и немецкий нападающий «Сеула» Станислав Ильюченко занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Южной Кореи-2024. Турнир в Кей-лиге завершился в субботу.

    Ильюченко провел 36 матчей и забил 14 голов, уступив в списке бомбардиров только черногорскому форварду «Инчхон Юнайтед» Стефану Мугоше, забившему 15 мячей.

    Также форвард «Сеула» занял второе место по системе «гол+пас», отметившись 5 передачами по ходу сезона. На счету Ильюченко 19 очков, и он разделил вторую позицию по этому показателю с еще двумя игроками. Лучшим же стал бразилец Андерсон из «Сувона» с 20 (7+13) баллами.

    • Ильюченко в этом сезоне также сыграл 2 встречи в Кубке Южной Кореи, но не отметился в них результативными действиями.
    • «Сеул» занял в чемпионате Южной Кореи четвертое место и попал в квалификацию азиатской Лиги чемпионов.
    • 34-летний Ильюченко выступает в Кей-лиге с 2019 года. До этого он играл в немецких клубах во второй Бундеслиге и третьей лиге, но никогда не выступал в России. Ильюченко в детстве переехал из России в Германию.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии (3)
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    Dr Metal
    1732442517
    Так и пишите что немец. У нормальных русских нет и не может быть вторых гражданств. Ты или гражданин или нет
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    The only one
    1732444415
    Dr Metal, рылы- вы оба и правы и не правы...
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