Российский нападающий стал вторым бомбардиром чемпионата Южной Кореи

Российский и немецкий нападающий «Сеула» Станислав Ильюченко занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Южной Кореи-2024. Турнир в Кей-лиге завершился в субботу.

Ильюченко провел 36 матчей и забил 14 голов, уступив в списке бомбардиров только черногорскому форварду «Инчхон Юнайтед» Стефану Мугоше, забившему 15 мячей.

Также форвард «Сеула» занял второе место по системе «гол+пас», отметившись 5 передачами по ходу сезона. На счету Ильюченко 19 очков, и он разделил вторую позицию по этому показателю с еще двумя игроками. Лучшим же стал бразилец Андерсон из «Сувона» с 20 (7+13) баллами.

Ильюченко в этом сезоне также сыграл 2 встречи в Кубке Южной Кореи, но не отметился в них результативными действиями.

«Сеул» занял в чемпионате Южной Кореи четвертое место и попал в квалификацию азиатской Лиги чемпионов.

34-летний Ильюченко выступает в Кей-лиге с 2019 года. До этого он играл в немецких клубах во второй Бундеслиге и третьей лиге, но никогда не выступал в России. Ильюченко в детстве переехал из России в Германию.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов