В Южной Корее тренер жестоко избил футболиста в перерыве: «Во втором тайме он был лучшим на поле»

Работающий в Южной Корее экс-вратарь «Торпедо» Валерий Сарычев рассказал, что практика телесных наказаний в стране ушла в прошлое.

«Все изменилось. Не дай бог. Смартфоны у всех. Все это очень сильно пресекается. Все это ушло очень быстро, когда такие случаи стали выносить в публичное пространство и те, кто бил, получали наказания. Но иногда говоришь с тренерами после игры, говорят: «Как врезал бы игрокам сейчас! Но не могу». А раньше можно было, захотел – и врезал. Бутсой прямо по морде. Вышел человек на второй тайм – лучший. Лучший! Все это на моих глазах было.

Играем с LG, нас в первом тайме просто возят, ужас. Приходим в раздевалку, тренер просит ассистента закрыть дверь, берет бутсу – грязнущую, дождь проливной шел – и как дал по морде футболисту. Причем лучшему футболисту команды, несколько ударов по лицу. В итоге мы выиграли 3:0, а тот парень, один из известных футболистов Кореи, был лучшим на поле. Результат налицо», – рассказал Сарычев.