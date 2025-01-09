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    • В Южной Корее тренер жестоко избил футболиста в перерыве: «Во втором тайме он был лучшим на поле»

    В Южной Корее тренер жестоко избил футболиста в перерыве: «Во втором тайме он был лучшим на поле»

    Работающий в Южной Корее экс-вратарь «Торпедо» Валерий Сарычев рассказал, что практика телесных наказаний в стране ушла в прошлое.

    «Все изменилось. Не дай бог. Смартфоны у всех. Все это очень сильно пресекается. Все это ушло очень быстро, когда такие случаи стали выносить в публичное пространство и те, кто бил, получали наказания. Но иногда говоришь с тренерами после игры, говорят: «Как врезал бы игрокам сейчас! Но не могу». А раньше можно было, захотел – и врезал. Бутсой прямо по морде. Вышел человек на второй тайм – лучший. Лучший! Все это на моих глазах было.

    Играем с LG, нас в первом тайме просто возят, ужас. Приходим в раздевалку, тренер просит ассистента закрыть дверь, берет бутсу – грязнущую, дождь проливной шел – и как дал по морде футболисту. Причем лучшему футболисту команды, несколько ударов по лицу. В итоге мы выиграли 3:0, а тот парень, один из известных футболистов Кореи, был лучшим на поле. Результат налицо», – рассказал Сарычев.

    • Сарычев в Корее с 1992 года.
    • Его признавали лучшим вратарем СССР в 1991 году.
    • Больше всего матчей в карьере уроженец Душанбе провел за «Торпедо».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 10:37
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    Комментарии (3)
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    Каратель помойников
    1736410225
    Никак из газмяса тренер приехал
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    Айболид
    1736412026
    Теперь становится понятно , отчего Угаль зафеерил .
    Ответить
    k611
    1736412636
    В нашей "раше" эта методика показана на примере Прокопенко и Гадальского.
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