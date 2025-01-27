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Российский форвард сменил клуб в Корее

Российский и немецкий нападающий Станислав Ильюченко перешел из «Сеула» в «Сувон Самсунг» на правах свободного агента.

В прошлом году форвард занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Южной Кореи. 34-летний Ильюченко провел 36 матчей в Кей-лиге и забил 14 голов. Он стал вторым и по системе «гол+пас», отметившись также 5 передачами.

  • «Сувон Самсунг Блюуингз» играет во втором по статусу дивизионе.
  • 34-летний Ильюченко выступает в Южной Корее с 2019 года. Он выигрывал чемпионат и Кубок страны.
  • До этого Ильюченко выступал в немецких клубах во второй Бундеслиге и третьей лиге. Он родился в Калмыкии, но никогда не играл в России и еще в детстве переехал в Германию.

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Источник: Transfermarkt

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