Российский форвард сменил клуб в Корее

Российский и немецкий нападающий Станислав Ильюченко перешел из «Сеула» в «Сувон Самсунг» на правах свободного агента.
В прошлом году форвард занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Южной Кореи. 34-летний Ильюченко провел 36 матчей в Кей-лиге и забил 14 голов. Он стал вторым и по системе «гол+пас», отметившись также 5 передачами.
- «Сувон Самсунг Блюуингз» играет во втором по статусу дивизионе.
- 34-летний Ильюченко выступает в Южной Корее с 2019 года. Он выигрывал чемпионат и Кубок страны.
- До этого Ильюченко выступал в немецких клубах во второй Бундеслиге и третьей лиге. Он родился в Калмыкии, но никогда не играл в России и еще в детстве переехал в Германию.