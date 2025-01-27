Российский форвард сменил клуб в Корее

Российский и немецкий нападающий Станислав Ильюченко перешел из «Сеула» в «Сувон Самсунг» на правах свободного агента.

В прошлом году форвард занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Южной Кореи. 34-летний Ильюченко провел 36 матчей в Кей-лиге и забил 14 голов. Он стал вторым и по системе «гол+пас», отметившись также 5 передачами.