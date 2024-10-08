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    • Российский форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата Южной Кореи

    Российский форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата Южной Кореи

    Российский нападающий «Сеула» Станислав Ильюченко делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Южной Кореи по итогам трех кругов.

    За 33 тура турнира в Кей-лиге 1 он забил 14 голов, как и черногорский форвард «Инчхон Юнайтед» Стефан Мугоша.

    • «Сеул» занимает в чемпионате Южной Кореи пятое место с 50 очками. Команда попала в первую шестерку, команды в которой проведут до конца чемпионата еще по 5 матчей.
    • Лидирует в турнире «Ульсан Хендэ» с 61 очком.
    • Ильюченко провел в чемпионате 32 игры и помимо 14 голов также отметился 5 передачами. Он также сыграл 2 встречи в Кубке Южной Кореи.
    • 34-летний Ильюченко выступает в Кей-лиге с 2019 года. До этого он играл в немецких клубах во второй Бундеслиге и третьей лиге, но никогда не выступал в России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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