Российский форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата Южной Кореи

Российский нападающий «Сеула» Станислав Ильюченко делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Южной Кореи по итогам трех кругов.
За 33 тура турнира в Кей-лиге 1 он забил 14 голов, как и черногорский форвард «Инчхон Юнайтед» Стефан Мугоша.
- «Сеул» занимает в чемпионате Южной Кореи пятое место с 50 очками. Команда попала в первую шестерку, команды в которой проведут до конца чемпионата еще по 5 матчей.
- Лидирует в турнире «Ульсан Хендэ» с 61 очком.
- Ильюченко провел в чемпионате 32 игры и помимо 14 голов также отметился 5 передачами. Он также сыграл 2 встречи в Кубке Южной Кореи.
- 34-летний Ильюченко выступает в Кей-лиге с 2019 года. До этого он играл в немецких клубах во второй Бундеслиге и третьей лиге, но никогда не выступал в России.