Российский форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата Южной Кореи

Российский нападающий «Сеула» Станислав Ильюченко делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Южной Кореи по итогам трех кругов.

За 33 тура турнира в Кей-лиге 1 он забил 14 голов, как и черногорский форвард «Инчхон Юнайтед» Стефан Мугоша.