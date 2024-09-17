Полиция Сеула начала расследование в отношении Лингарда

Джесси Лингарду грозит наказание в Южной Корее.

Полиция Сеула начала расследование в отношении 31-летнего футболиста.

Его подозревают в езде на электросамокате без прав и защитного снаряжения.

Лингард выложил соответствующее фото в соцсетях, но затем удалил его.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» ранее был лишен водительских прав в Великобритании.

Ему запретили управлять автомобилем в течение 18 месяцев за превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии.

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