Южнокореец из белорусского клуба пожаловался на расистские проявления от партнеров

Защитник «Минска» Джихун Пак рассказал, как к нему относятся партнеры.
– А как другие ребята общаются с тобой?
– Саша Гутор меня почему-то называет китайцем, хотя я не имею к ним никакого отношения. А Влад Яцкевич делает различные гримасы. Мне не особо нравится и я об этом говорю, но понимаю, что он так шутит.
- 24-летний южнокореец пришел в «Минск» в августе 2025 года. До этого он выступал в Кыргызстане за «Талант».
- В 2023-2024 годах Пак выступал в Казахстане за «Хан-Тенгри».
- «Минск» лидирует в чемпионате Беларуси по футболу, сыграв четыре матча. Команду тренирует Артем Челядинский, занимающий пост с января 2024 года.
