Раскрыт новый клуб 78-летнего Семина – он возвращается к работе спустя 4 года

Юрий Семин возвращается к тренерской работе. На днях 78-летний россиянин должен принять белорусский «МЛ Витебск».

«После выходных ожидается прибытие Семина на переговоры с руководством «МЛ». И если все срастется, то он и поведет команду к чемпионскому титулу.

И, разумеется, не один, а с помощником – его давним ассистентом 60-летним Юрием Батуренко», – написал источник.