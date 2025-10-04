Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Раскрыт новый клуб 78-летнего Семина – он возвращается к работе спустя 4 года

Раскрыт новый клуб 78-летнего Семина – он возвращается к работе спустя 4 года

Сегодня, 17:08
1

Юрий Семин возвращается к тренерской работе. На днях 78-летний россиянин должен принять белорусский «МЛ Витебск».

«После выходных ожидается прибытие Семина на переговоры с руководством «МЛ». И если все срастется, то он и поведет команду к чемпионскому титулу.

И, разумеется, не один, а с помощником – его давним ассистентом 60-летним Юрием Батуренко», – написал источник.

  • Витебляне лидируют в чемпионате Беларуси.
  • Это дебютный сезон «МЛ Витебск» в Высшей лиге.
  • Семин не тренирует с 2021 года, когда покинул «Ростов».

Еще по теме:
Семин сделал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак» 1
Семин назвал двух лучших игроков РПЛ прямо сейчас 3
Семин сказал, кто должен уйти из «Спартака» при увольнении Станковича 2
Источник: Football.by
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига МЛ Витебск Семин Юрий
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1759587302
Палычу здоровья пожелаю.
Ответить
Play
1759588354
Нонче тенденция такая, что Сёмин мог в футбол вернуться не только тренером, но и игроком.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Рубин» дома победил «Крылья Советов»
17:12
Раскрыт новый клуб 78-летнего Семина – он возвращается к работе спустя 4 года
17:08
2
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
11
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
16:41
ВидеоТедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист»
16:34
4
ВидеоСемак одной фразой отреагировал на промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте
16:19
5
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»
15:41
10
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
85
Все новости
Все новости
ФотоЛидер чемпионата Беларуси внезапно уволил главного тренера
Вчера, 00:55
2
ФотоВ Беларуси лучшего игрока матча наградили грибами
26 сентября
Беларусь – лидер рейтинга УЕФА сезона-2025/26
11 июля
В Беларуси восторгаются выступлением своих команд в еврокубках: «Давно такого не было»
11 июля
Гончаренко призвали вернуться в БАТЭ и работать бесплатно
5 июля
3
Белорусскому аутсайдеру предложили подписать Пьянича
2 июля
1
Тренер Беларуси отреагировал на уничижительные слова Карпина
10 июня
4
ФотоФутболист, из-за которого «Арсенал» и «Химки» подозревали в махинации, вернулся в Беларусь
26 марта
Беларусь хочет принять матч за Суперкубок УЕФА
15 марта
Тумилович назвал любимое вино: «Свидания под него проходят просто феерично»
24 февраля
1
Тумилович рассказал, за что ударил Конте во время матча
24 февраля
2
Тумилович рассказал, как ударил Шапюиза после матча: «Его потом под руки вели в раздевалку»
24 февраля
1
ФотоЭкс-игрок 5 клубов РПЛ перешел в команду из Беларуси
17 февраля
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси стал одноклубником Кокорина
24 января
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
22 января
1
Гуренко оценил шансы Беларуси в отборе ЧМ-2026
2024.12.14 22:39
Двое россиян помогли минскому «Динамо» защитить чемпионский титул
2024.11.25 22:19
Сборная Беларуси продлила контракт с главным тренером
2024.11.12 01:10
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Брест, Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года
2024.10.19 11:56
Лукашенко запросил ответный матч Беларуси с Россией
2024.10.18 09:38
3
«Ислочь» – «БАТЭ»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Беларуси – 22 сентября
2024.09.21 15:57
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024
2024.09.20 15:31
В Госдуме отреагировали на побег украинского вратаря в клуб из Белоруссии
2024.09.11 19:19
2
Белорусский клуб сделал заявление о подписании вратаря, сбежавшего из Украины
2024.09.11 16:16
1
Украинский вратарь сбежал из страны: переплыл реку и подписал контракт с белорусским клубом
2024.09.10 23:53
ФотоМинское «Динамо» подписало экс-игрока «Локомотива», выступавшего в ЛЧ
2024.08.30 12:07
2
«Шахтер» Солигорск – БАТЭ: прогноз на матч 7 тура Высшей лиги Беларуси, 11 мая
2024.05.11 10:11
Во Второй лиге Беларуси один из матчей закончился со счетом 50:0
2024.05.04 18:04
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 