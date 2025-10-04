Раскрыт новый клуб 78-летнего Семина – он возвращается к работе спустя 4 года

Юрий Семин возвращается к тренерской работе. На днях 78-летний россиянин должен принять белорусский «МЛ Витебск».
«После выходных ожидается прибытие Семина на переговоры с руководством «МЛ». И если все срастется, то он и поведет команду к чемпионскому титулу.
И, разумеется, не один, а с помощником – его давним ассистентом 60-летним Юрием Батуренко», – написал источник.
- Витебляне лидируют в чемпионате Беларуси.
- Это дебютный сезон «МЛ Витебск» в Высшей лиге.
- Семин не тренирует с 2021 года, когда покинул «Ростов».
Источник: Football.by