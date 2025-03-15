Беларусь хочет принять матч за Суперкубок УЕФА

Глава Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев заявил о желании провести в стране еврокубковый финал.

Речь идет о матче за Суперкубок УЕФА на Национальном стадионе в Минске.

«Выражаю благодарность не только от себя лично, но и от всей белорусской футбольной общественности главе государства за то, что у нас будет новый Национальный стадион.

У нас есть в планах провести на этом стадионе матч за Суперкубок УЕФА. Обсуждаем этот вопрос с УЕФА», – сказал Шерстнев, добавив, что это станет возможно, когда будут сняты санкционные препятствия.