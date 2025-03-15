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Беларусь хочет принять матч за Суперкубок УЕФА

Сегодня, 10:57
1

Глава Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев заявил о желании провести в стране еврокубковый финал.

Речь идет о матче за Суперкубок УЕФА на Национальном стадионе в Минске.

«Выражаю благодарность не только от себя лично, но и от всей белорусской футбольной общественности главе государства за то, что у нас будет новый Национальный стадион.

У нас есть в планах провести на этом стадионе матч за Суперкубок УЕФА. Обсуждаем этот вопрос с УЕФА», – сказал Шерстнев, добавив, что это станет возможно, когда будут сняты санкционные препятствия.

  • С 2022 года белорусские команды проводят матчи на нейтральных полях.
  • Суперкубок УЕФА разыгрывают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Источник: Bet News
Беларусь. Высшая лига
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кайрос
1742028557
Хотеть не вредно.Гы гы
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