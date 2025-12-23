Реакция Семина на итоговое решение «Динамо» по Гусеву

Юрий Семин высказался о том, что «Динамо» утвердило Ролана Гусева на посту главного тренера.

«На сегодняшний момент это верное решение. Нужно помогать Гусеву в плане работы. Он опытный, знающий футбол человек, давно работает в тренерской профессии.

Ему дали хороший шанс. Сегодня всe зависит от него и результатов команды. Это хорошее решение. Я уверен, что Ролан справится», – заявил Семин.