Реакция Семина на итоговое решение «Динамо» по Гусеву

Юрий Семин высказался о том, что «Динамо» утвердило Ролана Гусева на посту главного тренера.
«На сегодняшний момент это верное решение. Нужно помогать Гусеву в плане работы. Он опытный, знающий футбол человек, давно работает в тренерской профессии.
Ему дали хороший шанс. Сегодня всe зависит от него и результатов команды. Это хорошее решение. Я уверен, что Ролан справится», – заявил Семин.
- Гусев работает в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года.
- Он был и.о. главного тренера в мае и ноябре-декабре 2025-го.
- Динамовцы – на 10-м месте в таблице РПЛ после 18 туров.
Источник: «Чемпионат»