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    • Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА

    Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА

    Вратарь «Динамо Мн» Фeдор Лапоухов близок к подписанию контракта с болгарским ЦСКА. 21-летний голкипер вылетел в Софию, чтобы пройти медосмотр и завершить трансфер.

    В декабре сообщалось, что «Спартак» делал предложение голкиперу и был готов платить ему 1 миллион рублей в месяц плюс бонусы с перспективой ежегодного повышения зарплаты. Лапоухов отказался от перехода из-за опасения не получить достаточно игрового времени.

    • В прошлом году Лапоухов провел за минское «Динамо» 46 матчей, пропустил 31 гол, сыграл 25 встреч на ноль.
    • Он был основным вратарем сборной Беларуси в последних 7 поединках команды.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
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    Не захотел в свинарник идти на допинг)
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