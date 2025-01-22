Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА

Вратарь «Динамо Мн» Фeдор Лапоухов близок к подписанию контракта с болгарским ЦСКА. 21-летний голкипер вылетел в Софию, чтобы пройти медосмотр и завершить трансфер.
В декабре сообщалось, что «Спартак» делал предложение голкиперу и был готов платить ему 1 миллион рублей в месяц плюс бонусы с перспективой ежегодного повышения зарплаты. Лапоухов отказался от перехода из-за опасения не получить достаточно игрового времени.
- В прошлом году Лапоухов провел за минское «Динамо» 46 матчей, пропустил 31 гол, сыграл 25 встреч на ноль.
- Он был основным вратарем сборной Беларуси в последних 7 поединках команды.