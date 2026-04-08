Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»

Трансфер вратаря болгарского ЦСКА Федора Лапоухова в «Спартак» вряд ли состоится. Игрок настроен на Европу.

«Лапоухов тоже есть в конспектах Франсиса Кахигао. Но кипер софийского ЦСКА настроен на Европу и готов к переезду в Россию только за неадекватный ценник, на который «Спартак» не пойдет», – написал инсайдер Иван Карпов.