Тумилович рассказал, за что ударил Конте во время матча

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович вспомнил инцидент с Антонио Конте в отборе Евро-2000.

– За что вы дали поджопник Антонио Конте?

– Это был не поджопник. Я ему с колена в спину зарядил – видео везде есть. Человек перед этим красиво упал, выпрашивая пенальти. Не люблю я эти итальянские дела, как начнут плакать…

Но я же не Зидан – посмотрел сначала на бокового судью, потом на главного, а только потом въехал. Эмоции взыграли, как их сдержать?

– Что приятнее: выпить бокал холодного пива или дать с колена Конте?

– Совместить приятное с полезным – выпить ящик и все-таки *** [долбануть] этому Конте.