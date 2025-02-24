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Тумилович рассказал, за что ударил Конте во время матча

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович вспомнил инцидент с Антонио Конте в отборе Евро-2000.

– За что вы дали поджопник Антонио Конте?

– Это был не поджопник. Я ему с колена в спину зарядил – видео везде есть. Человек перед этим красиво упал, выпрашивая пенальти. Не люблю я эти итальянские дела, как начнут плакать…

Но я же не Зидан – посмотрел сначала на бокового судью, потом на главного, а только потом въехал. Эмоции взыграли, как их сдержать?

– Что приятнее: выпить бокал холодного пива или дать с колена Конте?

– Совместить приятное с полезным – выпить ящик и все-таки *** [долбануть] этому Конте.

  • Тумилович провел за Беларусь 32 матча, пропустил 40 голов.
  • В России вратарь выступал за «Динамо», «Жемчужину», «Ростов».
  • Конте сейчас главный тренер «Наполи».

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Источник: Betnews.by

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Комментарии (1)
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FRZZ
1740396725
Да уж, видимо Бомбардиру вообще не о чем писать стало...
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