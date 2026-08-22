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  • Экс-вратарь «Динамо» высказался о его розыске в РФ и Беларуси

Экс-вратарь «Динамо» высказался о его розыске в РФ и Беларуси

22 августа, 15:32
1

Экс-вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович отреагировал на информацию о том, что его разыскивают МВД Беларуси и России.

«Я человек законопослушный, законов не нарушаю, даже не представляю. И чего меня искать, если я в Израиле? Пусть звонят, адрес даже оставлю. Но сначала нужно узнать, чего они от меня хотят.

А что может быть другое – сложно сказать. Кроме футбола, спорта меня вообще ничего не интересует.

И в России, в Беларуси мы все прекрасно понимаем, что происходит, и просто потеря времени – что-то отсюда говорить или обсуждать», – сказал Тумилович.

  • 19 августа Тумилович был добавлен в базу данных МВД РФ, его розыск ведется по неназванной уголовной статье.
  • Ранее он критиковал власти и спортивных функционеров Беларуси.
  • 54-летний Тумилович в 2000 году выступал за московское «Динамо». Также он играл в РФ за «Ростсельмаш», «Жемчужину» (Сочи), «Луч-Энергию», «Металлург» (Красноярск), «Зарю» (Ленинск-Кузнецкий) и тренировал несколько российских команд, а в последние годы работал в пляжном футболе.

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Источник: Belsat
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига Беларусь Тумилович Геннадий
Комментарии (1)
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Император Бомжей
1787408159
В данный момент Геннадий Тумилович проживает в Израиле. «Ни Питер, ни Беларусь не рассматриваются ни в каком виде. Лучше сдохну здесь, на море. На лежаке буду спать и на пляже жить, но только не возвращение», — сказал Тумилович в интервью белорусскому порталу Tribuna.
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