Экс-вратарь «Динамо» высказался о его розыске в РФ и Беларуси

Экс-вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович отреагировал на информацию о том, что его разыскивают МВД Беларуси и России.
«Я человек законопослушный, законов не нарушаю, даже не представляю. И чего меня искать, если я в Израиле? Пусть звонят, адрес даже оставлю. Но сначала нужно узнать, чего они от меня хотят.
А что может быть другое – сложно сказать. Кроме футбола, спорта меня вообще ничего не интересует.
И в России, в Беларуси мы все прекрасно понимаем, что происходит, и просто потеря времени – что-то отсюда говорить или обсуждать», – сказал Тумилович.
- 19 августа Тумилович был добавлен в базу данных МВД РФ, его розыск ведется по неназванной уголовной статье.
- Ранее он критиковал власти и спортивных функционеров Беларуси.
- 54-летний Тумилович в 2000 году выступал за московское «Динамо». Также он играл в РФ за «Ростсельмаш», «Жемчужину» (Сочи), «Луч-Энергию», «Металлург» (Красноярск), «Зарю» (Ленинск-Кузнецкий) и тренировал несколько российских команд, а в последние годы работал в пляжном футболе.
Источник: Belsat