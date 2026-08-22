Экс-вратарь «Динамо» высказался о его розыске в РФ и Беларуси

Экс-вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович отреагировал на информацию о том, что его разыскивают МВД Беларуси и России.

«Я человек законопослушный, законов не нарушаю, даже не представляю. И чего меня искать, если я в Израиле? Пусть звонят, адрес даже оставлю. Но сначала нужно узнать, чего они от меня хотят.

А что может быть другое – сложно сказать. Кроме футбола, спорта меня вообще ничего не интересует.

И в России, в Беларуси мы все прекрасно понимаем, что происходит, и просто потеря времени – что-то отсюда говорить или обсуждать», – сказал Тумилович.