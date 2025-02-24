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  • Тумилович рассказал, как ударил Шапюиза после матча: «Его потом под руки вели в раздевалку»

Тумилович рассказал, как ударил Шапюиза после матча: «Его потом под руки вели в раздевалку»

Бывший игрок «Динамо» Геннадий Тумилович вспомнил, как ударил после игры экс-футболиста «Боруссии» Стефана Шапюиза.

– Финал ЧМ-2006 Франция – Италия запомнился ударом-бычком Зинедина Зидана в солнечное сплетение Марко Матерацци. Как оцениваете поступок Зидана и как поступили бы на его месте?

– Таких ситуаций миллион. С высоты прожитых лет можно сказать по-умному: ну дождись ты финального свистка, е### [засади] ему в подтрибунке, поймай на угловом флажке, оторви голову или сломай ноги – если на самом деле прозвучали такие фразы.

Но откуда мне знать, что чувствуют великие футболисты в финале чемпионата мира? Мне как-то не приходилось там бывать.

Если вспомнить свою практику, то я очень красиво *** [втащил] с локтя Шапюиза после игры. В тоннеле стадиона «Динамо». Мне кажется, стадион и строили с таким расчетом, чтобы при необходимости перебить там целую команду и чтобы этого никто не заметил.

Швейцарца отоварил так, что надолго запомнил. Его потом под руки вели в раздевалку. Но все по делу – он два раза в меня вкатился. Прямо в надкостницу, гад, целил.

  • Шапюиза закончил карьеру в 2006 году.
  • Стефан брал Лигу чемпионов с «Боруссией».
  • Сейчас 55-летний швейцарец входит в тренерский штаб «Янг Бойз».

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Источник: Betnews.by

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