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  • Тумилович назвал любимое вино: «Свидания под него проходят просто феерично»

Тумилович назвал любимое вино: «Свидания под него проходят просто феерично»

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович раскрыл любимое вино.

– Как относитесь к алкоголю? Какое посоветуете вино?

– Отношусь *** [супер]. Кто знает меру, то это хорошее настроение и уникальные идеи. Укрепляется вера в себя, открываются скрытые возможности.

Вино люблю веронское, называется «Амороне». 16 градусов – накрывает красиво и незаметно. Хорошо действует и на мужской, и на женский организм. Свидания под него проходят просто феерично.

– А вы пробовали лидское пиво?

– *** [Очень вкусное], особенно нефильтрованное.

– Самая необычная закуска в жизни?

– Это когда просто без закуски. Я не гурман – что есть, то и ем.

– Какая лучшая песня для душевного застолья?

– «Белоруссия» и «Беловежская пуща», особенно на выезде. Залетало, как дети в школу.

  • Тумилович провел за Беларусь 32 матча, пропустил 40 голов.
  • В России вратарь выступал за «Динамо», «Жемчужину», «Ростов».
  • Сейчас Тумилович работает тренером в пляжном футболе.

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Источник: Betnews.by

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Комментарии (1)
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1740408684
..."Было там вино-Улыбка, Были сигареты-Шипка".(с)...
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