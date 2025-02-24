Тумилович назвал любимое вино: «Свидания под него проходят просто феерично»

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович раскрыл любимое вино.
– Как относитесь к алкоголю? Какое посоветуете вино?
– Отношусь *** [супер]. Кто знает меру, то это хорошее настроение и уникальные идеи. Укрепляется вера в себя, открываются скрытые возможности.
Вино люблю веронское, называется «Амороне». 16 градусов – накрывает красиво и незаметно. Хорошо действует и на мужской, и на женский организм. Свидания под него проходят просто феерично.
– А вы пробовали лидское пиво?
– *** [Очень вкусное], особенно нефильтрованное.
– Самая необычная закуска в жизни?
– Это когда просто без закуски. Я не гурман – что есть, то и ем.
– Какая лучшая песня для душевного застолья?
– «Белоруссия» и «Беловежская пуща», особенно на выезде. Залетало, как дети в школу.