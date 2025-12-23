Реакция Семина на ультиматум Макарова «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин прокомментировал слова Дениса Макарова.

Полузащитник бело-голубых ранее заявил, что покинет клуб в случае утверждения Ролана Гусева главным тренером.

– Макаров говорил после игры со «Спартаком», что при нынешнем тренерском штабе будет запрашивать трансфер из «Динамо».

– Мало ли кто что говорил. На это не нужно обращать внимание. Начнется работа, все примут нового главного тренера с удовольствием. Самое главное – начинать работать с улыбкой на лице, а дальше всe утрясется.