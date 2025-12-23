Реакция Семина на ультиматум Макарова «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин прокомментировал слова Дениса Макарова.
Полузащитник бело-голубых ранее заявил, что покинет клуб в случае утверждения Ролана Гусева главным тренером.
– Макаров говорил после игры со «Спартаком», что при нынешнем тренерском штабе будет запрашивать трансфер из «Динамо».
– Мало ли кто что говорил. На это не нужно обращать внимание. Начнется работа, все примут нового главного тренера с удовольствием. Самое главное – начинать работать с улыбкой на лице, а дальше всe утрясется.
- Макаров выступает за «Динамо» с 2021 года.
- В этом сезоне россиянин провел 12 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Источник: «Матч ТВ»