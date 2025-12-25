Введите ваш ник на сайте
Ямаль рассказал о необычной привычке

Сегодня, 08:28
1

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выложил первое видео на своем канале в YouTube, где провел экскурсию по дому.

«Я стараюсь ложиться спать пораньше, чтобы проснуться среди ночи. И вы скажете, что я просыпаюсь ночью, чтобы посмотреть на время и сказать: «Я могу еще поспать». Нет. Чтобы поесть печенья. Мне это нравится. Это мой любимый вариант. Вот почему у меня не может быть девушки – потому что я просыпаюсь по ночам», – сказал Ямаль в видео.

  • За первые пять часов ролик набрал более 200 тысяч просмотров.
  • В этом сезоне 18-летний футболист провел за каталонцев 20 матчей, забил 9 голов, сделал 11 ассистов.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1766644624
Больной на всю голову......
Ответить
