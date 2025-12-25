Ямаль рассказал о необычной привычке

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выложил первое видео на своем канале в YouTube, где провел экскурсию по дому.

«Я стараюсь ложиться спать пораньше, чтобы проснуться среди ночи. И вы скажете, что я просыпаюсь ночью, чтобы посмотреть на время и сказать: «Я могу еще поспать». Нет. Чтобы поесть печенья. Мне это нравится. Это мой любимый вариант. Вот почему у меня не может быть девушки – потому что я просыпаюсь по ночам», – сказал Ямаль в видео.