Тренер в Беларуси пришел на пресс-конференцию в необычном образе

Тренер белорусского «Арсенала» Сергей Якушин пришел на пресс-конференцию после матча 29-го тура против «Слуцка» (2:1) в необычном образе.

Казахстанец надел на мероприятие шапку-ушанку. Якушин проиграл спор команде: в случае сохранения прописки в Высшей лиге тренер должен был прийти на пресс-конференцию именно в таком виде.