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  • Тренер в Беларуси пришел на пресс-конференцию в необычном образе

Тренер в Беларуси пришел на пресс-конференцию в необычном образе

24 ноября 2025, 07:45
4

Тренер белорусского «Арсенала» Сергей Якушин пришел на пресс-конференцию после матча 29-го тура против «Слуцка» (2:1) в необычном образе.

Казахстанец надел на мероприятие шапку-ушанку. Якушин проиграл спор команде: в случае сохранения прописки в Высшей лиге тренер должен был прийти на пресс-конференцию именно в таком виде.

  • Дзержинцы сотрудничают с «Локомотивом».
  • Якушин возглавил «Арсенал» летом.
  • Ранее тренер был в штабе кипрской «Красавы», курируемой экс-игроком РПЛ Евгением Савиным.

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Источник: ютуб-канал «Арсенала»
Беларусь. Высшая лига Казахстан. Первая лига Арсенал Якушин Сергей
Комментарии (4)
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Foxitkuban
1763967888
Что за бред? Что необычного в тёплой шапке, в холодную погоду?
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ilich55
1763968177
Хорошо, что только в шапке-ушанке. Могло быть и хуже - в галстуке и без штанов.
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шахта Заполярная
1763975793
Что здесь такого необычного, он же не голый и без галстука.
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Plyash
1763975803
Хорошие , добрые отношения между коучем и командой , отсюда и шутливое пари . К тому же коуч лысый , значит забота о здоровье . Молодцы ребята .
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