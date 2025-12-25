Российский игрок МЛС: «Ждал, пока Месси массаж сделает, чтобы просто сфоткаться»

Российский вингер «Спортинг Канзас Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов рассказал о встрече с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«MLS очень сильно развивается. Я знал, что там Лео Месси. Решил поехать. Я жил в отеле, они [футболисты «Интер Майами»] заселились к нам. Из лифта выходят Месси и Суарес. В Майами я после игра дождался Месси, пока он массаж сделает, чтобы просто сфоткаться. Сфоткались пару раз. Я играл против Лео Месси. Но футболок у него не осталось, все разобрали.

У меня еще год контракта в «Канзасе», потом могу остаться еще на год. Я сильно не люблю забегать вперед. Надо хорошо выступить, прогрессировать. Хотел бы еще поиграть в Испании. Между «Реалом» и «Барселоной» выбираю последнюю», – сказал Сулейманов.