  • Российский игрок МЛС: «Ждал, пока Месси массаж сделает, чтобы просто сфоткаться»

Российский игрок МЛС: «Ждал, пока Месси массаж сделает, чтобы просто сфоткаться»

Сегодня, 08:50

Российский вингер «Спортинг Канзас Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов рассказал о встрече с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«MLS очень сильно развивается. Я знал, что там Лео Месси. Решил поехать. Я жил в отеле, они [футболисты «Интер Майами»] заселились к нам. Из лифта выходят Месси и Суарес. В Майами я после игра дождался Месси, пока он массаж сделает, чтобы просто сфоткаться. Сфоткались пару раз. Я играл против Лео Месси. Но футболок у него не осталось, все разобрали.

У меня еще год контракта в «Канзасе», потом могу остаться еще на год. Я сильно не люблю забегать вперед. Надо хорошо выступить, прогрессировать. Хотел бы еще поиграть в Испании. Между «Реалом» и «Барселоной» выбираю последнюю», – сказал Сулейманов.

  • 26-летний Сулейманов в этом сезоне провел за «Канзас Сити» 32 матча, забил 2 гола, отдал 5 передач.
  • Ранее экс-футболист «Краснодара» выступал также за турецкий «Гиресунспор», израильский «Хапоэль» (Беэр‑Шева) и греческий «Арис».

Источник: «Матч ТВ»
США. МЛС Канзаc Сити Интер Майами Месси Лионель Сулейманов Магомед-Шапи
