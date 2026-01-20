Введите ваш ник на сайте
Реакция Бекхэма на обличительную речь сына Бруклина

20 января, 21:09
1

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал публичные обвинения своего старшего сына.

  • Бруклин Бекхэм опубликовал большую обличительную речь, объясняя конфликт с родителями.
  • Ранее он согласился общаться с отцом и матерью только через адвоката.

«Я всегда говорил о социальных сетях и их влиянии, как положительном, так и отрицательном.

Отрицательное – это то, к чему дети имеют доступ в наши дни. Это может быть опасно. Но я лично убедился на примере моих детей: использовать соцсети нужно в правильных целях.

Я стараюсь воспитывать своих детей. Они совершают ошибки. Детям позволено ошибаться. Так они учатся.

Поэтому я стараюсь воспитывать своих детей. Но, знаете, иногда нужно позволять им тоже совершать ошибки», – сказал Бекхэм-старший.

Источник: The Telegraph
США. МЛС Англия. Премьер-лига Интер Майами Англия Бекхэм Дэвид
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Povedkin
1768940078
Вот реально жаль Дэвида.Для любого отца ссора с взрослыми детьми это беда. Тока зря он во всем социальные сети обвиняет. Общение с детьми нужно всегда.
Ответить
