  • Главная
  • Новости
  • Сын Бекхэма впервые прокомментировал конфликт с родителями

Сын Бекхэма впервые прокомментировал конфликт с родителями

20 января, 00:24
5

Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида Бекхэма, сделал заявление о конфликте с родителями.

Сообщалось, что Бруклин согласился общаться с отцом и матерью только через адвоката.

«Я хранил молчание в течение многих лет и прилагал все усилия, чтобы сохранить эти вещи в тайне. К сожалению, мои родители и их команда продолжали обращаться к прессе, не оставляя мне другого выбора, кроме как говорить от своего имени и рассказывать правду лишь о некоторых ложных публикациях.

Я не хочу мириться со своей семьей. Меня никто не контролирует, я впервые в жизни хочу постоять за себя. Всю мою жизнь мои родители контролировали публикации в прессе о нашей семье. Показательные посты в социальных сетях, семейные события и ненастоящие отношения были неотъемлемой частью семьи, в которой я родился.

Недавно я собственными глазами видел, на что они идут, распространяя бесчисленную ложь в средствах массовой информации, в основном за счет невинных людей, чтобы сохранить свой имидж. Но я верю, что правда всегда выходит наружу.

Мои родители бесконечно пытались разрушить мои отношения еще до моей свадьбы, и это не прекращалось. Моя мама отменила пошив платья для Николы в последний момент, несмотря на то, что она была в восторге от дизайна [бренда Виктории], что вынудило ее срочно искать новое платье.

За несколько недель до нашего знаменательного дня мои родители неоднократно оказывали на меня давление и пытались подкупить, чтобы я отказался от прав на свое имя, что повлияло бы на меня, мою жену и наших будущих детей. Они были непреклонны в том, чтобы я подписал документы до свадьбы, потому что тогда вступали бы в силу условия сделки. Мое несогласие повлияло на денежные выплаты, и с тех пор они никогда не относились ко мне по-прежнему.

Во время планирования свадьбы моя мама зашла так далеко, что назвала меня «злым», потому что мы с Николой решили посадить за наш стол мою няню Сандру и няню Николы, потому что у них обеих не было мужей. У обоих наших родителей были свои столики, расположенные по соседству с нашим.

В ночь перед нашей свадьбой члены моей семьи сказали мне, что Никола мне «не родня» и «не семья». С того момента как я начал отстаивать свои права в кругу семьи, я постоянно подвергался нападкам со стороны родителей как частным образом, так и публично, по их указанию это передавались в прессу.

Даже моих братьев отправляли нападать на меня в социальных сетях, прежде чем они в конечном итоге внезапно заблокировали меня прошлым летом.

Моя мама вмешалась в мой первый танец с женой, который был запланирован за несколько недель до этого, под романтическую песню о любви. Перед более чем 500 гостями на свадьбе [певец] Марк Энтони позвал меня на сцену, где по плану должен был состояться мой романтический танец с женой, но вместо этого меня на танец ждала мама.

Она очень неподобающим образом танцевала со мной на глазах у всех. Я никогда в жизни не чувствовал себя более неловко и униженно. Мы захотели повторить наши клятвы, чтобы у нас остались новые воспоминания о дне нашей свадьбы, которые принесут нам радость и счастье, а не беспокойство и смущение.

Моя семья постоянно не уважала мою жену, как бы мы ни старались быть единым целым. Моя мама неоднократно приглашала женщин из моего прошлого в нашу жизнь таким образом, чтобы мы оба чувствовали себя некомфортно», – написал Бруклин в соцсетех.

Источник: «Бомбардир»
Император Бомжей
1768875708
Ну как бы не может быть всё идеально, у богатых и знаменитых свои причуды, на этом мир не кончается, дальше надо самому двигаться, хотя я за то, что б они помирились по итогу)))
Ответить
рылы
1768880259
поплачь, бедняжка.
Ответить
Сам_себе_сказал
1768892291
вот у людей проблемы
Ответить
FFR
1768892391
Бомбардир, ну зачем всё это нам???
Ответить
СильныйМозг
1768894931
Напоминает мне болельщиков спартака, такие же нытики: "Зенит виноват здесь и везде"! Отдайте парня в русскую армию, начнёт маму ценить.
Ответить
