Сын Бекхэма рассказал, что чувствует после конфликта с родителями и ухода из семьи

Бруклин Бекхэм, старший сын экс-полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, рассказал, насколько важен имидж для его родителей.

«Моя семья превыше всего ценит общественное признание. Бренд Бекхэмов стоит на первом месте. Семейная «любовь» определяется тем, как много вы публикуете в социальных сетях или как быстро бросаете все дела, чтобы появиться и попозировать для семейной фотосессии, даже если это идет в ущерб нашим профессиональным обязательствам.

В течение многих лет мы старались изо всех сил присутствовать и поддерживать их на каждом показе мод, каждой вечеринке и каждом мероприятии для прессы, чтобы показать «нашу идеальную семью». Но однажды, когда моя жена попросила мою маму поддержать ее в спасении бездомных собак во время пожаров в Лос-Анджелесе, мама отказалась.

Представление о том, что моя жена контролирует меня, полностью противоречит действительности. Большую часть моей жизни мной управляли родители. Я рос в условиях непреодолимой тревоги.

Впервые в моей жизни, с тех пор как я ушел из семьи, эта тревога исчезла. Я просыпаюсь каждое утро с благодарностью за ту жизнь, которую я выбрал, и за то, что обрел покой и облегчение», – написал Бруклин Бекхэм в соцсети.