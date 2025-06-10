Тренер Беларуси отреагировал на уничижительные слова Карпина

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос отреагировал на унизительные слова от Валерия Карпина.

– Ваш коллега пренебрежительно отозвался о белорусах, сказал, что не смотрит чемпионат, у него низкий уровень. Для вас это хороший раздражитель?

– Я уважаю каждое мнение, счастливы сыграть с Россией, это важно для страны и для меня. Хорошее событие.