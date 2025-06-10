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  • Тренер Беларуси отреагировал на уничижительные слова Карпина

Тренер Беларуси отреагировал на уничижительные слова Карпина

Сегодня, 08:51
4

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос отреагировал на унизительные слова от Валерия Карпина.

– Ваш коллега пренебрежительно отозвался о белорусах, сказал, что не смотрит чемпионат, у него низкий уровень. Для вас это хороший раздражитель?

– Я уважаю каждое мнение, счастливы сыграть с Россией, это важно для страны и для меня. Хорошее событие.

  • Матч Беларусь – Россия начнется в 20:00 мск.
  • Россияне проводят только товарищеские матчи.
  • 6 июня Россия сыграла дома вничью с Нигерией (1:1).

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Источник: телеграм-канал «Спорт Беларуси»
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига Россия Беларусь Карпин Валерий Алос Карлос
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Комментарии (4)
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alefreddy
1749534971
какой есть чемпионат другого не будет.Мы недалеко ушли
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Виктор-Трофимов-google
1749541055
не слышал слова карпина, но говорить о пренебрежении к кому то, когда речь идет чисто о футболе, это бред. лучше бы этот карлос молчал, сошел бы за умного.
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Plyash
1749543574
Карпин ответил честно (а кто у нас и что знает про Белорусь?) , и я уверен , достаточно дипломатично . Но зажравшиеся журналюги везде ищут "изюминку".
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zigbert
1749554128
Нагнетают обстановку перед предстоящим матчем, только и всего.
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