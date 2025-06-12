Мостовой – о покере Гладышева: «Я сразу разглядел в нем талант»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал покер Ярослава Гладышева Беларуси (4:1).
«Я не удивлен покеру Гладышева в матче с Беларусью, сразу в нем разглядел талант. Ярослав молодец, хорошо сыграл, реализовал свои моменты. Пусть продолжает в том же духе.
Вообще, сейчас золотое время для российских молодых футболистов. В отсутствии международных турниров нет давления, выходи и играй в удовольствие», – сказал Мостовой.
- 22-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
- В 28 матчах прошлого сезона РПЛ у Ярослава 10 голов, 6 ассистов.
- Сейчас «Динамо» ведет переговоры о продлении Гладышева, но проходят они, по информации журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, не очень легко (агент Гладышева – Герман Ткаченко).
Источник: «РБ Спорт»