Гладышев раскрыл, чему научился у Карпина

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев заявил, что работа с Валерием Карпиным помогла его добиться прогресса.

«[Карпин] Многое дал. Дисциплину, работоспособность. Вне поля и на поле – 100 процентов. И Личка дал мне многое, и Карпин.

Надеюсь, что буду хорошо выступать, и Карпин в сборную меня позовет», – сказал Гладышев.