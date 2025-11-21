Гладышев раскрыл, чему научился у Карпина

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев заявил, что работа с Валерием Карпиным помогла его добиться прогресса.
«[Карпин] Многое дал. Дисциплину, работоспособность. Вне поля и на поле – 100 процентов. И Личка дал мне многое, и Карпин.
Надеюсь, что буду хорошо выступать, и Карпин в сборную меня позовет», – сказал Гладышев.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.
Источник: «РБ Спорт»