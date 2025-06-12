В Беларуси недовольны поведением Карпина

Бывшему игроку сборной Беларуси Дмитрию Баге не понравилось поведение главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Перед матчем с Беларусью (4:1) Карпин дал пресс-конференцию.

На ней был вопрос с упоминанием клуба белорусской Высшей лиги «Сморгонь», на что тренер ответил: «А что это такое?».

«Сморгонь» – в зоне вылета Высшей лиги.

«Такие высказывания с российской стороны до игры... Понятно, Карпин не знает, что такое «Сморгонь». Но со стороны это смотрится как-то так себе. Все-таки главный тренер. Можно было бы более демократично ответить», – сказал Бага.