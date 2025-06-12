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В Беларуси недовольны поведением Карпина

Сегодня, 00:06
13

Бывшему игроку сборной Беларуси Дмитрию Баге не понравилось поведение главного тренера сборной России Валерия Карпина.

  • Перед матчем с Беларусью (4:1) Карпин дал пресс-конференцию.
  • На ней был вопрос с упоминанием клуба белорусской Высшей лиги «Сморгонь», на что тренер ответил: «А что это такое?».
  • «Сморгонь» – в зоне вылета Высшей лиги.

«Такие высказывания с российской стороны до игры... Понятно, Карпин не знает, что такое «Сморгонь». Но со стороны это смотрится как-то так себе. Все-таки главный тренер. Можно было бы более демократично ответить», – сказал Бага.

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Источник: телеграм-канал «Спорт Беларуси»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Россия Беларусь Бага Дмитрий Карпин Валерий
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Комментарии (14)
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elenbakincha
1749678677
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сайт».». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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Snek
1749680358
Что за бред? Тут РПЛ то смотрит три калеки, у большинства клубов фан база нулевая, не удивлюсь если Карпин не все клубы РПЛ хорошо знает, а какой-то там белорусский клуб, да её и с таким названием, неудивительно, что он не знает. Этот Баге наверное сам только сегодня узнать про Сморгонь.
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jabba-the-hat
1749690787
Во время пандемии, небось, все белорусские клубы знали)))))))
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subbotaspartak
1749691552
А что это такое?
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нейтральныйкакникто
1749697306
Смотря как звучал вопрос Карпину про Сморгонь .Вопрос не озвучили , а ответ написали.Журналюги как всегда
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sochi-2013
1749701488
Чухонь
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В "Спартаке" играют прост
1749706437
Че взять-то с быдлоты?
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В "Спартаке" играют прост
1749706541
Этот тренеришка даже в рашке не живет...эстонский прихвостень
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k611
1749706729
Если бы он про Реал так сказал или бы был гл тренером сб Белоруссии, тогда можно высказывать претензии...
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Интерес
1749710241
"Сморгонь"?А-а-а,"Сморгонь"!!!Помню,мы с нею десять раз играть собирались,да не случилось...До сих пор жалею!". Вот правильная реакция.
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