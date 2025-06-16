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  • Аршавин сказал, как нужно относиться к 4 голам Гладышева в матче за сборную

Аршавин сказал, как нужно относиться к 4 голам Гладышева в матче за сборную

Сегодня, 09:40
4

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что не стоит принижать достижение нападающего Ярослава Гладышева, забившего 4 гола в товарищеском матче национальной команды против Беларуси (4:1).

«В любом случае, когда ты играешь за национальную сборную и забил четыре гола… Если бы Кейн забил сборной Люксембурга четыре, все газеты писали бы о том, какой великий Кейн. Никто не вспоминал бы, что Люксембургу. Мало кому удается забивать четыре мяча за национальную сборную, гордость должна быть у игрока», – сказал Аршавин.

  • Для Гладышева это был 4-й матч за сборную России с учетом двух игр национальной команды с олимпийской сборной Египта в 2023 году.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Беларусь Динамо Гладышев Ярослав Аршавин Андрей
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Комментарии (4)
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The only one
1750057346
Андрюша прав.
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SLADE2019
1750058919
Да пусть гордится, кто его неволит? Что столько про товарняк с командой явно слабее говорить и писать?
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Cleaner
1750061315
В нормальной(НЕ ТОВАРНЯКЕ) игре никто не даст Гладышеву забить четыре мяча. Поэтому и относиться к его покеру нужно С ЮМОРОМ.
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Коста008
1750063062
В качестве шутки, ожидал от него повтор фразы "Ваши ожидания, ваши проблемы" и следом "Зачем вам голы Гладышева, покупайте лучше окна Melke, а то пятерочку не заносят, продажи маленькие")))
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