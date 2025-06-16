Аршавин сказал, как нужно относиться к 4 голам Гладышева в матче за сборную

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что не стоит принижать достижение нападающего Ярослава Гладышева, забившего 4 гола в товарищеском матче национальной команды против Беларуси (4:1).

«В любом случае, когда ты играешь за национальную сборную и забил четыре гола… Если бы Кейн забил сборной Люксембурга четыре, все газеты писали бы о том, какой великий Кейн. Никто не вспоминал бы, что Люксембургу. Мало кому удается забивать четыре мяча за национальную сборную, гордость должна быть у игрока», – сказал Аршавин.