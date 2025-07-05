Гончаренко призвали вернуться в БАТЭ и работать бесплатно

Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем тренера Виктора Гончаренко.

«В принципе, Гончаренко мог бы прийти в БАТЭ, но я не думаю, что это произойдeт. Жизнь показывает, что красивые слова про любовь к клубу, родную душу и прочее перекрывают деньги. Если не платите необходимую сумму, то вроде и душа к клубу уже и не лежит. Считаю, что Гончаренко в России достаточно заработал, чтобы сейчас прийти в БАТЭ и показать, на что он способен бесплатно.

Гончаренко, приди и докажи, что ты на что-то способен. Хорошо, возьми условно 500 долларов зарплату и всe. Живи дома, работай, повторюсь, доказывай. Это будет перезапуск для него, пусть скажет: «Я пришeл на год, помогу родному клубу, который дал мне дорогу в большой футбол, хочу отплатить». Но большинство думает в основном о деньгах», – сказал Селюк.