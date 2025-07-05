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Гончаренко призвали вернуться в БАТЭ и работать бесплатно

5 июля, 16:06
4

Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем тренера Виктора Гончаренко.

«В принципе, Гончаренко мог бы прийти в БАТЭ, но я не думаю, что это произойдeт. Жизнь показывает, что красивые слова про любовь к клубу, родную душу и прочее перекрывают деньги. Если не платите необходимую сумму, то вроде и душа к клубу уже и не лежит. Считаю, что Гончаренко в России достаточно заработал, чтобы сейчас прийти в БАТЭ и показать, на что он способен бесплатно.

Гончаренко, приди и докажи, что ты на что-то способен. Хорошо, возьми условно 500 долларов зарплату и всe. Живи дома, работай, повторюсь, доказывай. Это будет перезапуск для него, пусть скажет: «Я пришeл на год, помогу родному клубу, который дал мне дорогу в большой футбол, хочу отплатить». Но большинство думает в основном о деньгах», – сказал Селюк.

  • 48-летний Гончаренко был уволен с поста главного тренера «Пари НН» 12 июня.
  • Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
  • По итогам сезона-2023/24 из РПЛ после работы Гончаренко вылетел «Урал».

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Источник: Legalbet
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Гончаренко Виктор
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Комментарии (4)
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СильныйМозг
1751722371
Кстати, это хорошая идея, Селюк, уже заработал денег, мог бы и бесплатно поработать.
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bset
1751725035
Заголовок: "Гончаренко ПРИЗВАЛИ" Новость: "Какой-то Селюк опять чушь несет". До сих пор обижен, что его неликвид Гончаренко в команду не брал.
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Mirak92
1751726388
Селюку предложи зп такую, как барбос пену пустит. Лицемерить, не на заводе работать.
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selivan862
1751878709
Селюк бредит!
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